Napoli ancora primo, Conte predica calma: "Inter e Atalanta con una struttura diversa"

Il Napoli si riprende la vetta dopo il successo sulla Roma, Conte soddisfatto: "Abbiamo dominato per 70-75 minuti".

Al Napoli basta un goal del grande ex Lukaku per battere la Roma e riprendersi la vetta momentaneamente persa in favore di Atalanta, Inter e Fiorentina: nono successo in campionato per gli azzurri, che non vogliono saperne di abbandonare il primo posto in classifica.

Lo Scudetto non è però tra i pensieri di Antonio Conte, deciso ad allontare le sirene trionfali che potrebbero distrarre i suoi giocatori dall'obiettivo prefissato.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico salentino ai microfoni di DAZN nel post-partita di Napoli-Roma.