Lukaku ha esultato dopo il goal alla Roma? Cosa è successo nella partita di Serie A

SSC Napoli vs Roma

Lukaku a segno col goal dell'1-0 del Napoli contro la Roma, punita dall'ex che all'ombra del Colosseo ha militato nella stagione scorsa.

Napoli-Roma sfida speciale per Romelu Lukaku, uno degli ex della sfida del 'Maradona' valida per la tredicesima giornata di Serie A.

Belga alle dipendenze di Mourinho prima e De Rossi poi nella passata stagione, quando la società giallorossa lo prelevò in prestito dal Chelsea senza poi trattarne l'acquisizione a titolo definitivo.

Azione portata a termine, invece, da De Laurentiis che lo ha messo a disposizione di Conte: in una stagione che, all'ombra del Vesuvio, si aspettano sia quella del riscatto.