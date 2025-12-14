Napoli a Udine con un doppio obiettivo: dimenticare la Champions e confermarsi in vetta

In campionato, infatti, è tutta un'altra musica per il Napoli. Dopo il tonfo di Bologna e il seguente sfogo di Conte, gli Azzurri hanno cambiato marcia: tre vittorie consecutive, di grandissimo spessore, contro Atalanta, Roma e Juventus.

Un trittico di successi che vale, ad oggi, la vetta della Serie A in condivisione con il Milan. Una posizione che il Napoli punta a riconfermare anche oggi dopo la gara di Udine. Vincere, dunque, diventa un imperativo.