Michael Di Chiaro

Napoli a Udine con un doppio obiettivo: dimenticare la Champions e confermarsi in vetta

Contro l'Udinese la squadra di Conte vuole dare continuità alla propria striscia di vittorie in campionato e, soprattutto, avvicinarsi alla missione Supercoppa ancora da capolista.

Ripartire. Non c'è altra via o soluzione per il Napoli di Antonio Conte, impegnato oggi al Bluenergy Stadium, nella delicata sfida sul campo dell'Udinese.

In terra friulana, i campioni d'Italia in carica si presentano con un duplice obiettivo da centrare con tutte le forze: vincere, ovviamente, per archiviare il ko in Champions League e contestualmente per confermarsi capolista della Serie A.

Un passaggio cruciale nella stagione dei partenopei, proprio ad una manciata di giorni dalla partenza per l'Arabia Saudita dove in palio ci sarà il primo trofeo della stagione: la Supercoppa italiana.

  • ARCHIVIARE LISBONA

    Contro il Benfica, il Napoli ha compiuto un sensibile passo indietro, specialmente in termini di prestazione e incisività nel corso dei novanta minuti.

    Un ko netto, quello maturato contro la squadra di Mourinho, che ora mette a serio repentaglio il futuro in Champions, il quale si deciderà a gennaio nelle due partite contro Copenhagen e Chelsea. Fino a quel momento, ad eccezione della Supercoppa italiana, il Napoli potrà focalizzarsi in maniera pressoché totale sul campionato. Vincere a Udine, in tal senso, significherebbe archiviare la deludente notte lusitana.

  • CONSOLIDARE LA VETTA

    In campionato, infatti, è tutta un'altra musica per il Napoli. Dopo il tonfo di Bologna e il seguente sfogo di Conte, gli Azzurri hanno cambiato marcia: tre vittorie consecutive, di grandissimo spessore, contro Atalanta, Roma e Juventus.

    Un trittico di successi che vale, ad oggi, la vetta della Serie A in condivisione con il Milan. Una posizione che il Napoli punta a riconfermare anche oggi dopo la gara di Udine. Vincere, dunque, diventa un imperativo.

  • OBIETTIVO SUPERCOPPA

    Una vittoria contro l'Udinese consentirebbe al Napoli di avvicinarsi nel migliore dei modi al primo obiettivo della stagione, ovvero la Supercoppa italiana in programma a Riyadh sempre secondo il format della Final Four.

    Gli Azzurri scenderanno in campo giovedì 18 dicembre contro il Milan in occasione della semifinale. Il Napoli vuole arrivarci nel miglior modo possibile, con l'obiettivo dichiarato di mettere le mani sul secondo trofeo dell'era Conte.

