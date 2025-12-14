Napoli a Udine con un doppio obiettivo: dimenticare la Champions e confermarsi in vetta

Ripartire. Non c'è altra via o soluzione per il Napoli di Antonio Conte, impegnato oggi al Bluenergy Stadium, nella delicata sfida sul campo dell'Udinese.
In terra friulana, i campioni d'Italia in carica si presentano con un duplice obiettivo da centrare con tutte le forze: vincere, ovviamente, per archiviare il ko in Champions League e contestualmente per confermarsi capolista della Serie A.
Un passaggio cruciale nella stagione dei partenopei, proprio ad una manciata di giorni dalla partenza per l'Arabia Saudita dove in palio ci sarà il primo trofeo della stagione: la Supercoppa italiana.