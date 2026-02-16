Goal.com
Vittorio Rotondaro

Napoli a -11 dall'Inter, Conte dice addio al bis Scudetto: "Dobbiamo continuare a costruire il futuro"

Il Napoli vede allungarsi il distacco dall'Inter capolista, Conte dice addio all'obiettivo Scudetto: "Vedremo in quale coppa europea giocheremo l'anno prossimo".

La Roma ha messo tanta paura al Napoli che, alla fine, è comunque riuscito a mantenere l'imbattibilità casalinga in campionato: decisivo l'ingresso dalla panchina di Alisson Santos, a segno col primo goal in maglia azzurra su assist di un altro subentrato, Giovane.

Un 2-2 prezioso per conservare il terzo posto in classifica ma che ha permesso all'Inter di allontanarsi ulteriormente in vetta alla classifica: il sogno del secondo Scudetto consecutivo sembra ormai sfumato.

Di ciò ha preso atto Antonio Conte che, nel post-partita del 'Maradona', ha lasciato intendere di volersi concentrare sulla costruzione del futuro: che, di fatto, passerà dalle ultime tredici partite di questa stagione.

  • INTER LONTANA

    Complice il rocambolesco 3-2 sulla Juventus, l'Inter è volata a quota 61 punti: ora sono ben 11 le lunghezze di vantaggio sul Napoli, distacco che allo stato attuale appare quasi impossibile da colmare.

    Per di più gli azzurri non avranno nemmeno la possibilità di ridurlo con uno scontro diretto, avendo già affrontato i nerazzurri nel girone di ritorno (il 2-2 dello scorso 11 gennaio al 'Meazza').

  • IL NAPOLI DEVE GUARDARSI DIETRO

    Più che sulla prima piazza occupata dall'Inter, insomma, il Napoli dovrà concentrarsi sulla zona Champions e su ciò che faranno le dirette concorrenti per conquistare un posto nella competizione regina.

    Attualmente i partenopei sono a +4 sulla Juventus quinta, vantaggio che non consente di dormire sonni tranquilli: senza dimenticare la Roma, appena affrontata e rivitalizzata dal colpo Malen nel calciomercato invernale.

    Lo scenario potrebbe diventare più sereno se la Serie A riuscisse ad aggiungere un posto riservato alle squadre qualificate alla Champions League: tutto dipenderà dal rendimento delle italiane ancora in corsa in Europa, tra le quali non figura il Napoli.

  • PROBLEMA INFORTUNI

    Per condurre la nave in porto, il Napoli dovrà continuare a convivere con la lunga lista di giocatori indisponibili che da tempo condiziona le scelte di Conte: Gilmour è appena rientrato, ma l'elenco degli assenti resta corposo.

    Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, McTominay e Neres: a questi si sono aggiunti Rrahmani e Spinazzola, usciti malconci dalla sfida di ieri sera e da valutare in queste ore.

    Un aspetto, quello degli infortuni, che ha già compromesso la stagione dei campioni d'Italia: per evitare altre cattive sorprese servirà stringere i denti, ancora una volta.

  • CONTE SALUTA LO SCUDETTO

    Che Conte e il Napoli abbiano ormai abdicato lo si intuisce dalle dichiarazioni arrendevoli rese dal tecnico dopo la sfida pareggiata contro la Roma: mirino spostato sul futuro, da costruire in queste ultime sfide che separano dalla fine della stagione.

    "Credo sia giusto ringraziare i tifosi della Curva - ha dichiarato ai microfoni di 'DAZN' - perché non è scontato il riconoscimento di quanto stiamo facendo. Onoriamo la maglia e combattiamo per la città, sono felice per i ragazzi: so che periodo stiamo affrontando da inizio anno. Quella contro la Roma è stata una gara divertente, ai punti avremmo meritato noi. Dobbiamo continuare a costruire il futuro, per capire in quale competizione europea giocheremo l'anno prossimo".

    Un futuro che i tifosi si augurano possa essere ancora in Champions, per tornare ad assaporare le sensazioni delle notti europee che quest'anno hanno portato in dote molti più dolori che gioie.

