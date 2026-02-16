Napoli a -11 dall'Inter, Conte dice addio al bis Scudetto: "Dobbiamo continuare a costruire il futuro"

Che Conte e il Napoli abbiano ormai abdicato lo si intuisce dalle dichiarazioni arrendevoli rese dal tecnico dopo la sfida pareggiata contro la Roma: mirino spostato sul futuro, da costruire in queste ultime sfide che separano dalla fine della stagione.

"Credo sia giusto ringraziare i tifosi della Curva - ha dichiarato ai microfoni di 'DAZN' - perché non è scontato il riconoscimento di quanto stiamo facendo. Onoriamo la maglia e combattiamo per la città, sono felice per i ragazzi: so che periodo stiamo affrontando da inizio anno. Quella contro la Roma è stata una gara divertente, ai punti avremmo meritato noi. Dobbiamo continuare a costruire il futuro, per capire in quale competizione europea giocheremo l'anno prossimo".

Un futuro che i tifosi si augurano possa essere ancora in Champions, per tornare ad assaporare le sensazioni delle notti europee che quest'anno hanno portato in dote molti più dolori che gioie.