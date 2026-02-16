Napoli a -11 dall'Inter, Conte dice addio al bis Scudetto: "Dobbiamo continuare a costruire il futuro"

La Roma ha messo tanta paura al Napoli che, alla fine, è comunque riuscito a mantenere l'imbattibilità casalinga in campionato: decisivo l'ingresso dalla panchina di Alisson Santos, a segno col primo goal in maglia azzurra su assist di un altro subentrato, Giovane.
Un 2-2 prezioso per conservare il terzo posto in classifica ma che ha permesso all'Inter di allontanarsi ulteriormente in vetta alla classifica: il sogno del secondo Scudetto consecutivo sembra ormai sfumato.
Di ciò ha preso atto Antonio Conte che, nel post-partita del 'Maradona', ha lasciato intendere di volersi concentrare sulla costruzione del futuro: che, di fatto, passerà dalle ultime tredici partite di questa stagione.