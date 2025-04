Mykhailo Mudryk, da Mr 100 milioni al giallo doping: che fine ha fatto il talento del Chelsea

Sospeso a dicembre per la positività al meldonium, Mudryk rischia fino a 4 anni di squalifica: Chelsea in attesa, si rischia un altro caso-Mutu.

Sic transit gloria mundi. O anche, come passare da talento più corteggiato al mondo all’essere quasi un indesiderato, un reietto, con la spada di Damocle di una possibile lunga squalifica per doping. La sceneggiatura degli ultimi due anni di Mykhailo Mudryk sembra opera di David Fincher, con un plot twist decisamente inimmaginabile nel 2023, quando per la stella dello Shakhtar Donetsk era scoppiata un’asta selvaggia tra Chelsea e Arsenal, vinta dai Blues con un investimento astronomico da 100 milioni di euro, manifesto delle ambizioni del nuovo proprietario Todd Boehly.