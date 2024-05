MVP premi Serie A, perché Lautaro e Thuram non sono candidati tra i migliori attaccanti?

La clamorosa esclusione di Thuram come miglior attaccante della Serie A: al suo posto Vlahovic, Kean e Dybala, social impazziti.

Come ogni anno, la Lega Serie A ha annunciato i giocatori nominati per i vari premi della stagione 2023/2024. Tre per ruolo, nonché per il miglior giovane, il campionato ha annunciato quali calciatori si contenderanno il titolo di migliore assoluto.

Tante sorprese, tra cui la mancata presenza di Sommer tra i migliori portieri e quella di Lautaro Martinez e di Marcus Thuram tra i migliori attaccanti.

Nonostante lo Scudetto dell'Inter e il dominio nerazzurro nel corso del 2023/2024, i tre compagni non figurano nella lista.