La classifica, giornata per giornata, dei migliori giocatori della settimana in Serie A: fino ad eleggere il calciatore dell'anno.

Ogni settimana, un vincitore. Ogni giornata, un MVP.

La classifica dei top player della settimana in Serie A, con il podio dei tre migliori giocatori stilato alla fine di ogni giornata.

Cinque punti per il primo, tre per il secondo e uno per il terzo. Una classifica generale che alla fine porterà ad eleggere il miglior giocatore dell'anno in Serie A.