Musso o Carnesecchi, chi sarà il portiere titolare dell'Atalanta: Gasperini annuncia la fine del dualismo

Dopo un'annata di costante incertezza, il tecnico ha deciso di creare una gerarchia fissa tra i pali: come funzionerà nel 2024/2025.

La questione ha tenuto banco per tutta la scorsa stagione: ma chi è il portiere titolare dell'Atalanta? Una domanda che, alla fine, ha avuto una risposta doppia: Marco Carnesecchi si è preso la maglia in campionato e Juan Musso in Europa League, finale di Dublino compresa.

Nella prima parte di stagione, prima di trovare un minimo di stabilità tra i pali, Gian Piero Gasperini aveva alternato costantemente i due. Non prima di aver esternato la propria stizza. Si aspettava che in estate uno tra Carnesecchi e Musso sarebbe andato via, che le gerarchie sarebbero state un po' più chiare, che non si sarebbe trovato di volta in volta costretto a decidere a chi consegnare i guanti del numero uno: non è andata così.

“Quello che penso io è che non vada bene che siano loro i due portieri - diceva il tecnico durante il ritiro di un anno fa - perché entrambi meritano di giocare: Carnesecchi è in crescita, Musso è molto forte, anche se non ha avuto una buona stagione. Non so chi accetterebbe di fare il secondo all’altro. Faremo 50 partite, vero, ma se ne fan 25 a testa son scontenti entrambi. Ho sempre alternato i portieri, ma una gerarchia c’è sempre stata. Tutti e due ambiscono a voler giocare molto di più. Se il mercato non dà soluzioni, io guardo il campo, nient’altro. Ho rispetto di entrambi. Se non c’è altra soluzione che tenerli, ci vorrà intelligenza e testa per ragionare, altrimenti poi cominciano i casini”.

Ora, però, attenzione: le cose all'Atalanta, sono destinate a cambiare. E ad annunciarlo è stato lo stesso Gasperini, all'interno dell'intervista all'Eco di Bergamo nella quale ha rivelato la volontà di Teun Koopmeiners di sposare la causa della Juventus.