Musiala ci sta prendendo gusto anche con la Germania: 5-0 all'Ungheria, coinvolto in quasi tutti i goal

Germania vs Ungheria

Tre assist e un goal, Musiala è diventato la stella incontrastata della Germania: Ungheria di Marco Rossi spazzata via.

Jamal Musiala, uno dei migliori giovani del pianeta. Uno dei migliori giocatori della terra. Oramai non è più una sorpresa, ma le sue doti continuano a migliorare ogni giorno che passa, annata dopo annata. Dopo essere stato il top assoluto della Germania al deludente Europeo casalingo, il giocatore del Bayern Monaco ha alzato l'asticella con la Nations League.

Se c'è un nome che ha portato gloria alla Germania nella prima partita della nuova edizione è sicuramente quello di Jamal, Musiala.

L'Ungheria è stata spazzata via una prestazione monstre, infermabile e implacabile per una Nazionale, guidata da Marco Rossi, che aveva dimostrato di essere mina vagante ed ottima rappresentativa ostica a tutti. Spazzata via da Musiala.