Musiala show, tripletta in 45 minuti con il Bayern Monaco: la prima della carriera

Serata da incorniciare per il fuoriclasse del Bayern: segna tre goal nel primo tempo contro il Mainz e trascina la squadra.

Il Bayern Monaco travolge il Mainz nei sedicesimi della DFB-Pokal raggiungendo gli ottavi di finale della competizione.

Finisce 4-0 il match alla Mewa Arena e tutto succede nel primo tempo. Tripletta di uno scatenato Jamal Musiala e rete di Leroy Sané.

La gara si mette subito in discesa per la squadra allenata da Vincent Kompany visto che la sblocca immediatamente Musiala. Da lì in poi è un assolo del Bayern Monaco.

Per Musiala una notte che non dimenticherà. Ecco la sua prestazione e i suoi goal.