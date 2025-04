Musetti agli ottavi all'ATP di Madrid: avversario, data, orario, diretta tv e streaming del match

Ottavi di finale raggiunti a Madrid da Musetti: tutto sull'avversario e su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

Ottavi di finale in tasca per Lorenzo Musetti all'ATP di Madrid: il tennista italiano ha avuto la meglio sul greco Stefanos Tsitsipas.

Successo maturato per due set a zero (7-5, 7-6) e approdo tra i migliori sedici del torneo in cassaforte.

Ma quale sarà l'avversario di Musetti agli ottavi di finale sulla terra rossa spagnola? Tutto quello che c'è da sapere su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.