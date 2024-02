Muriel, il ragazzo che vendeva biglietti della lotteria ha fatto fortuna in Serie A: la sua era italiana è finita

Dopo una carriera quasi interamente in Serie A tra Lecce, Fiorentina, Udinese e Atalanta, Muriel giocherà nella MLS con l'Orlando.

Escludendo la deludente esperienza al Siviglia, Luis Muriel ha sempre fatto rima con Serie A nell'attuale e nello scorso decennio.

Alla fine, però, tutto finisce, compresa la lunga carriera dell'attaccante colombiano tra Lecce, Firenze, Udine e ovviamente Bergamo, dove - prima di passare all'Orlando e proseguire nella MLS - è riuscito ad esprimere parecchio del proprio potenziale in termini di qualità.

Nonostante Muriel sia divenuto idolo e trascinatore dell'Atalanta, la sua carriera italiana non ha mai raggiunto il top massimo in termini di continuità di rendimento.

L'articolo prosegue qui sotto

Certo, ha ottenuto numeri record da subentrato e segnato 40 reti in due annate tra il 2020 e il 2022, ma nelle due stagioni successive non è stato imprescindibile per Gasperini nè decisivo nel lungo periodo. Insomma, la sensazione è che Muriel avrebbe potuto segnare molto di più ed essere ancora più decisivo nel corso dodici stagioni italiane.

Oltre alla classe, alla velocità e alla tecnica in campo, si è poco parlato di Muriel per altre questioni, dai cavalli alle merendine, passando per la musica.