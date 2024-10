Nasce il Mundialito, il torneo 2 vs 2 di Futbol Emotion e Operazione Nostalgia: quando e dove si svolgerà

Futbol Emotion e Operazione nostalgia annunciano il Mundialito: l'evento vedrà sfidarsi 16 squadre in una spettacolare "gabbia".

Rozzano (MI), 12 ottobre 2024 – Futbol Emotion, leader nel settore dell'abbigliamento sportivo e distributore dei marchi più prestigiosi come Nike, Adidas e Puma, insieme a Operazione Nostalgia, celebre per i suoi eventi che ogni anno richiamano migliaia di fan del calcio, annunciano Il Mundialito, un torneo avvincente 2 vs 2 che si terrà presso il negozio Futbol Emotion del Centro Commerciale Fiordaliso a Rozzano.

Futbol Emotion/Operazione Nostalgia

L’evento si svolgerà sabato 12 ottobre 2024, dalle 14:00 alle 20:00, e vedrà 16 squadre sfidarsi in una spettacolare "gabbia", un’arena progettata per esaltare la pura tecnica dei giocatori. Il torneo sarà organizzato in 4 gironi da 4 squadre, con le prime due classificate di ogni girone che accederanno ai quarti di finale, seguiti da semifinali e finale. Il tutto condensato in una giornata di adrenalina e spettacolo puro.

Futbol Emotion e Operazione Nostalgia vogliono lanciare un messaggio chiaro con questo torneo: rimettere la tecnica al centro del gioco. In un calcio sempre più dominato dalla fisicità e dalla tattica, il formato 2 vs 2 rappresenta la sfida perfetta per i partecipanti, chiamati a dimostrare tutto il loro talento con il pallone. All'interno della gabbia i giocatori dovranno affidarsi completamente alle loro abilità tecniche, come controllo di palla, dribbling e velocità di esecuzione. Istinto e creatività, l'essenza del gioco.

Inoltre, grazie a Futbol Emotion i partecipanti avranno la possibilità di vivere un'esperienza esclusiva al prossimo Raduno di Operazione Nostalgia, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio.

L'evento coinvolgerà Calciomercato.com e Goal.com, due dei principali brand di informazione calcistica, parte del gruppo internazionale FootballCO, che forniranno una copertura mediatica completa dell'evento.

Il Mundialito ha come obiettivo quello di stupire, emozionare e regalare a tutti i partecipanti e spettatori un’esperienza unica, mettendo al centro del gioco la passione e il puro talento.