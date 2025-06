Mulattieri ha rilevato l'Arcola Garibaldina, la squadra del proprio paese: il nonno era il presidente

Il gesto del centravanti del Sassuolo, legatissimo alle proprie origini: "Con mio padre abbiamo voluto dare qualcosa indietro".

C'è chi dimostra il proprio attaccamento alle radici tornando a fine carriera nella squadra in cui è cresciuto. Samuele Mulattieri, attaccante del Sassuolo, ha scelto una via diversa e decisamente inusuale.

Mulattieri ha infatti rilevato la squadra del proprio paese: l'Arcola Garibaldina, formazione di Seconda Categoria. È l'espressione di Arcola, un comune di 10000 abitanti circa in provincia di La Spezia, in cui è cresciuto prima di prendere la via di Milano e delle giovanili dell'Inter.

Una scelta di cuore, operata assieme al padre e al fratello Nicola, che ha un significato ben preciso e che Cronache di Spogliatoio ha portato alla luce: l'Arcola Garibaldina è anche la squadra di cui il nonno di Samuele era presidente.