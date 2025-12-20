Muharemovic esalta Yildiz: "Mai visto uno come Kenan, McTominay mi ha fatto girare la testa. Bonucci mi ha aiutato e protetto. Futuro? Voglio la Champions e sogno la Premier"

“Con Soulé ho giocato pure in Primavera e gli ho servito un assist in Youth League. Ha un sinistro e movimenti incredibili. Yildiz è mio amico. Lui ha qualcosa di diverso da tutti. Quando prende palla si trasforma. E poi il dribbling: si abbassa tanto sulle ginocchia, usa i muscoli e la tecnica. Mai visto uno così. Ricordo il primo allenamento: partitina 6 contro 6, io marcavo lui. Non riuscii mai a prenderlo. Pensai: speriamo che da oggi giocheremo sempre insieme. Gli ho già detto che aspetto di affrontarlo in campionato per vedere se stavolta sarò capace di fermarlo”.