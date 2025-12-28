Pubblicità
Muharemovic SassuoloGetty Images
Lelio Donato

Muharemovic, dal goal al Bologna all'interesse dell'Inter: la percentuale della Juventus e perchè può entrare nell'affare Frattesi

Il difensore sta vivendo una grande stagione col Sassuolo e potrebbe entrare nella trattativa tra Inter e Juventus per Davide Frattesi. I bianconeri hanno un'importante percentuale sulla rivendita di Muharemovic.

Tarik Muharemovic sta facendo parlare di lui ormai da tempo. E presto potrebbe infiammare il calciomercato diventato protagonista di un affare sull'asse Inter-Juventus.

Il difensore, che gioca col Sassuolo, è di proprietà della società neroverde dunque per acquistarlo bisognerà trattare con Carnevali.

Essendo passato da Torino  però i bianconeri conservano un'importante percentuale sulla futura rivendita di Muharemovic.  E potrebbero sfruttarla per arrivare subito a un obiettivo di mercato, ovvero Davide Frattesi.

Ma cosa può succedere tra Sassuolo, Inter e Juventus per Muharemovic?

  • L'ESPLOSIONE DI MUHAREMOVIC AL SASSUOLO

    Il Sassuolo ha deciso di puntare sul giovane bosniaco nell'estate 2024, acquistandolo in prestito con diritto/obbligo di riscatto dalla Juventus, dove giocava con la Next Gen, la seconda squadra bianconera. Un'operazione in totale da 4 milioni che si è rivelata preso un autentico affare.

    Classe 2003, nella passata stagione Muharemovic ha totalizzato 28 presenze in Serie B con oltre 2000 minuti in campo. In questa stagione ha continuato ad essere un titolare indiscusso per Grosso saltando solo tre partite, di cui tre per infortuni.

    Muharemovic ha anche realizzato due goal e fornito altrettanti assist in quattordici presenze, attirando l'attenzione dei grandi club. Inter in testa.

  • IL PASSATO ALLA JUVENTUS

    A portare Muharemovic in Italia è stata la Juventus che però non lo ha mai fatto debuttare in Prima squadra. I bianconeri lo hanno acquistato dal Wolfsberger nel 2021, quando aveva solo 18 anni.

    Prima la stagione con la Juventus Primavera, poi il salto in Serie C con la Next Gen. Muharemovic ha giocato due stagioni con l'Under 23 bianconera, di cui è stato più volte  anche capitano.

    Il difensore veniva considerato tra i profili più interessanti  tanto da venire convocato da Allegri per una partita di Coppa Italia ma alla fine, come tanti altri giovani bianconeri, è stato sacrificato sull'altare del bilancio.

  • L'INTER SU MUHAREMOVIC E LA PERCENTUALE DELLA JUVENTUS

    Tarik Muharemovic, come detto, piace a molti e in particolare sembra finito nel radar dell'Inter.

    Al termine di questa stagione d'altronde i nerazzurri dovrebbero salutare sia Acerbi che De Vrij, sempre che l'olandese non chieda la cessione già a gennaio per giocare con maggiore continuità in vista dei Mondiali.

    Ecco perché Marotta sarebbe pronto ad intavolare una trattativa con l'amico Giovanni Carnevali per portare Muharemovic all'Inter. Ma di mezzo c'è anche la Juventus.

    I bianconeri, al momento della cessione al Sassuolo, hanno conservato un'importante percentuale sulla futura rivendita del difensore pari al 50%. E ora potrebbero sfruttarla per arrivare ad un altro obiettivo di mercato. Davide Frattesi, appunto.

  • Hellas Verona FC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    LA CHIAVE PER FRATTESI ALLA JUVE?

    La cessione di Muharemovic dal Sassuolo all'Inter, secondo 'Sky Sport', sarebbe la chiave per avvicinare Frattesi alla Juventus.

    Il centrocampista infatti vorrebbe lasciare Milano già a gennaio per giocare e Spalletti lo accoglierebbe a braccia aperte in bianconero, dopo averlo apprezzato durante la sua breve esperienza da CT dell'Italia.

    L'Inter però chiede una cifra molto alta per cedere Frattesi o in alternativa vorrebbe uno scambio di giocatori. La Juventus ha già dichiarato incedibile Khephren Thuram, che piaceva ai nerazzurri.

    I bianconeri invece potrebbero fare uno sconto all'Inter proprio sulla percentuale di Muharemovic in cambio dell'arrivo di Frattesi. Incastri di mercato, insomma.

