Muharemovic, dal goal al Bologna all'interesse dell'Inter: la percentuale della Juventus e perchè può entrare nell'affare Frattesi

Tarik Muharemovic sta facendo parlare di lui ormai da tempo. E presto potrebbe infiammare il calciomercato diventato protagonista di un affare sull'asse Inter-Juventus.
Il difensore, che gioca col Sassuolo, è di proprietà della società neroverde dunque per acquistarlo bisognerà trattare con Carnevali.
Essendo passato da Torino però i bianconeri conservano un'importante percentuale sulla futura rivendita di Muharemovic. E potrebbero sfruttarla per arrivare subito a un obiettivo di mercato, ovvero Davide Frattesi.
Ma cosa può succedere tra Sassuolo, Inter e Juventus per Muharemovic?