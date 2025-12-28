Muharemovic, dal goal al Bologna all'interesse dell'Inter: la percentuale della Juventus e perchè può entrare nell'affare Frattesi

Il difensore sta vivendo una grande stagione col Sassuolo e potrebbe entrare nella trattativa tra Inter e Juventus per Davide Frattesi. I bianconeri hanno un'importante percentuale sulla rivendita di Muharemovic.

Pubblicità