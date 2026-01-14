Chelsea-Arsenal di Carabao Cup fa rima con Mudryk: 3 anni fa il duello di mercato col 'no' ai Gunners

Mudryk è stato strappato all'Arsenal tre anni fa, con grande irritazione dei tifosi più esigenti, ma ora i londinesi considereranno quell'evento come un momento decisivo che ha permesso loro di evitare un grave pericolo. Il giovane ala aveva flirtato per qualche tempo sui social media con un trasferimento all'Emirates Stadium, con l'Arsenal che lo aveva contattato per la prima volta intorno all'ottobre 2022, ma era stato costretto ad accontentarsi di un trasferimento a Stamford Bridge quando i Gunners si erano rifiutati di eguagliare l'offerta dei rivali per il ventiduenne, una decisione che lo aveva lasciato "devastato", secondo The Athletic.

Mudryk è arrivato al Chelsea nel caos della stagione 2022-23, mentre il club cambiava tre allenatori e vedeva la sua stagione sgretolarsi sotto la guida di Graham Potter e dell'interim Frank Lampard, culminando con un umiliante 12° posto in Premier League.

Non è stato certo un periodo di ambientamento ideale, con l'ala che non ha avuto né lo spazio né i minuti necessari per adattarsi ai rigori del calcio inglese. Questo ha dato il tono alla stagione successiva, durante la quale ha continuato a lottare per trovare la forma e la continuità sotto la guida di Mauricio Pochettino, e questa tendenza è proseguita anche nel 2024-25 con Enzo Maresca alla guida, fino a quando le cose sono andate di male in peggio.