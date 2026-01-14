Chelsea-Arsenal di Carabao Cup fa rima con Mudryk: 3 anni fa il duello di mercato col 'no' ai Gunners

A circa 13 mesi dalla devastante sospensione provvisoria per doping e a quasi 14 mesi dalla sua ultima apparizione con la maglia del club, Mykhailo Mudryk è ormai un giocatore dimenticato dal Chelsea. Tuttavia, un anniversario imminente riporta alla ribalta i suoi problemi: il 15 gennaio saranno tre anni esatti da quando il Chelsea ha completato l'acquisto dell'allora ambito giovane ala dello Shakhtar Donetsk, ma lui avrà ben pochi motivi per festeggiare.
È stato considerato un evento epocale quando i Blues hanno acquistato Mudryk per una cifra iniziale di 61 milioni di sterline (82 milioni di dollari), che potrebbe salire a 89 milioni di sterline (109 milioni di dollari), nel corso della loro spesa senza precedenti nella finestra di mercato invernale del 2023. Si trattava di una somma straordinariamente alta per un giocatore con un'esperienza così limitata a livello senior, ma Mudryk era considerato da tutti un talento straordinario, dopo aver illuminato la Champions League e la massima serie ucraina.
Il Chelsea ha notoriamente respinto l'interesse dei rivali londinesi dell'Arsenal per concludere l'affare in quella che si è trasformata in una drammatica saga di calciomercato, e mercoledì affronterà i Gunners nella semifinale della Carabao Cup, in vista dell'anniversario dell'arrivo di Mudryk.
Nessuno avrebbe potuto prevedere come si sarebbe svolta la sua esperienza a Stamford Bridge, ma a distanza di 36 mesi, l'Arsenal e Mikel Arteta saranno senza dubbio molto contenti di non essere riusciti a ingaggiare l'ucraino, che ha dovuto affrontare notevoli difficoltà sia in campo che, soprattutto, fuori dal campo.