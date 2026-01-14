Pubblicità
Pubblicità
Mykhailo Mudryk Chelsea GFXGOAL
Krishan Davis

Chelsea-Arsenal di Carabao Cup fa rima con Mudryk: 3 anni fa il duello di mercato col 'no' ai Gunners

La semifinale di Carabao Cup tra Chelsea ed Arsenal rievoca il duello di mercato vinto dai Blues per Mykhailo Mudryk: sull'ucraino, ancora fuori per squalifica, pendono enormi interrogativi.

Pubblicità

A circa 13 mesi dalla devastante sospensione provvisoria per doping e a quasi 14 mesi dalla sua ultima apparizione con la maglia del club, Mykhailo Mudryk è ormai un giocatore dimenticato dal Chelsea. Tuttavia, un anniversario imminente riporta alla ribalta i suoi problemi: il 15 gennaio saranno tre anni esatti da quando il Chelsea ha completato l'acquisto dell'allora ambito giovane ala dello Shakhtar Donetsk, ma lui avrà ben pochi motivi per festeggiare.

È stato considerato un evento epocale quando i Blues hanno acquistato Mudryk per una cifra iniziale di 61 milioni di sterline (82 milioni di dollari), che potrebbe salire a 89 milioni di sterline (109 milioni di dollari), nel corso della loro spesa senza precedenti nella finestra di mercato invernale del 2023. Si trattava di una somma straordinariamente alta per un giocatore con un'esperienza così limitata a livello senior, ma Mudryk era considerato da tutti un talento straordinario, dopo aver illuminato la Champions League e la massima serie ucraina.

Il Chelsea ha notoriamente respinto l'interesse dei rivali londinesi dell'Arsenal per concludere l'affare in quella che si è trasformata in una drammatica saga di calciomercato, e mercoledì affronterà i Gunners nella semifinale della Carabao Cup, in vista dell'anniversario dell'arrivo di Mudryk.

Nessuno avrebbe potuto prevedere come si sarebbe svolta la sua esperienza a Stamford Bridge, ma a distanza di 36 mesi, l'Arsenal e Mikel Arteta saranno senza dubbio molto contenti di non essere riusciti a ingaggiare l'ucraino, che ha dovuto affrontare notevoli difficoltà sia in campo che, soprattutto, fuori dal campo.

  • Mykhailo Mudryk Chelsea 2023Getty Images

    CHELSEA E NON ARSENAL

    Mudryk è stato strappato all'Arsenal tre anni fa, con grande irritazione dei tifosi più esigenti, ma ora i londinesi considereranno quell'evento come un momento decisivo che ha permesso loro di evitare un grave pericolo. Il giovane ala aveva flirtato per qualche tempo sui social media con un trasferimento all'Emirates Stadium, con l'Arsenal che lo aveva contattato per la prima volta intorno all'ottobre 2022, ma era stato costretto ad accontentarsi di un trasferimento a Stamford Bridge quando i Gunners si erano rifiutati di eguagliare l'offerta dei rivali per il ventiduenne, una decisione che lo aveva lasciato "devastato", secondo The Athletic.

    Mudryk è arrivato al Chelsea nel caos della stagione 2022-23, mentre il club cambiava tre allenatori e vedeva la sua stagione sgretolarsi sotto la guida di Graham Potter e dell'interim Frank Lampard, culminando con un umiliante 12° posto in Premier League.

    Non è stato certo un periodo di ambientamento ideale, con l'ala che non ha avuto né lo spazio né i minuti necessari per adattarsi ai rigori del calcio inglese. Questo ha dato il tono alla stagione successiva, durante la quale ha continuato a lottare per trovare la forma e la continuità sotto la guida di Mauricio Pochettino, e questa tendenza è proseguita anche nel 2024-25 con Enzo Maresca alla guida, fino a quando le cose sono andate di male in peggio.

    • Pubblicità

  • FERMO DA OLTRE UN ANNO

    È ormai più di un anno che Mudryk è stato sospeso in via provvisoria dalla Federcalcio inglese dopo essere risultato positivo a un test antidoping mentre era in nazionale con l'Ucraina nel novembre 2024, lo stesso mese in cui ha giocato la sua ultima partita con il Chelsea in Conference League contro l'Heidenheim.

    L'allora ventitreenne era risultato positivo al meldonium, una sostanza vietata che normalmente viene utilizzata per curare patologie cardiache, ma che può aumentare la resistenza e il recupero degli atleti. L'ex campionessa di tennis Maria Sharapova è stata squalificata per due anni dopo essere risultata positiva alla stessa sostanza nel 2016, prima che la sua pena fosse ridotta in appello alla Corte Arbitrale dello Sport (CAS).

    All'epoca fu riferito che Mudryk aveva citato la contaminazione mentre si trovava all'estero, poiché il meldonium non è disponibile nel Regno Unito, e in una dichiarazione rilasciata dopo aver appreso della sua sospensione nel dicembre 2024, egli affermò di non aver mai consumato "consapevolmente" sostanze illecite.

    "È stato uno shock totale", ha scritto. "Non ho mai consapevolmente utilizzato sostanze proibite né infranto alcuna regola, e sto lavorando a stretto contatto con il mio team per indagare su come ciò sia potuto accadere".

    Si sostiene che Mudryk abbia superato un test con la macchina della verità non verificato che ha confermato le sue affermazioni. Tuttavia, dopo mesi di assenza, l'ala è stata formalmente accusata di aver violato le norme antidoping della FA nel giugno 2025, con l'indagine ancora in corso e la prospettiva di una squalifica di quattro anni dal calcio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Mykhaylo Mudryk Chelsea 2024Getty Images

    IL MUDRYK DI OGGI

    Nelle settimane e nei mesi successivi alla sua sospensione provvisoria, l'attività di Mudryk sui social media è diventata molto più sporadica e lui ha mantenuto un profilo basso: la sua ultima apparizione pubblica risale al maggio 2025 a Breslavia, in Polonia, dove ha assistito alla finale della Conference League a titolo privato, con il Chelsea che ha alzato il trofeo sconfiggendo il Real Betis.

    Secondo la BBC, da allora il giocatore ha trascorso gran parte del suo tempo a Londra, frequentando regolarmente la chiesa come cristiano devoto, ma non può allenarsi con i suoi compagni di squadra a causa della sua sospensione in corso, lavorando invece con un allenatore privato in una struttura separata dalla base dei Blues a Cobham, nel Surrey.

    Si dice che i suoi datori di lavoro stiano tenendo d'occhio i suoi progressi, ma il suo accesso al club, alle sue strutture e ai suoi compagni di squadra è descritto come "estremamente limitato". A settembre è stato colpito da un divieto di guida di sei mesi per aver ripetutamente violato il codice della strada.

  • Darijo SrnaGetty

    "INNOCENTE AL 100%"

    Mentre il Chelsea è rimasto in silenzio da quando ha riconosciuto la sospensione provvisoria di Mudryk 13 mesi fa, in attesa dell'esito delle indagini, la sua ex squadra, lo Shakhtar, ha difeso apertamente il proprio prodotto del vivaio.

    Con i giganti ucraini che rischiano di perdere fino a 26 milioni di sterline (35 milioni di dollari) in potenziali bonus dal trasferimento del 2023, dato che l'ala non è ancora in grado di giocare, il direttore sportivo del club e leggenda croata Dario Srna ha recentemente dichiarato alla BBC: "Quando parliamo di Mudryk, non pensiamo ai soldi, parliamo dell'essere umano. Siamo molto dispiaciuti per lui. Sappiamo che è innocente al 100% e lo dimostrerà. Lo sosteniamo come ex giocatore, come essere umano e come amico. Non pensiamo che i soldi siano importanti".

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Atalanta BC v Juventus - Serie AGetty Images Sport

    IL PRECEDENTE DI POGBA

    Naturalmente, Paul Pogba è il riferimento più recente e importante per quanto riguarda le squalifiche per doping nel calcio. Nel settembre 2023, durante la sua permanenza alla Juventus, è stato rivelato che il calciatore francese era risultato positivo al DHEA, un ormone proibito che può aumentare naturalmente i livelli di testosterone, e, come Mudryk, è stato sospeso in via provvisoria con effetto immediato.

    Facendo eco alla difesa iniziale di Mudryk, l'agente di Pogba, Rafaela Pimenta, ha dichiarato all'epoca: "L'unica cosa certa è che Paul Pogba non ha mai avuto intenzione di infrangere le regole". Tuttavia, cinque mesi dopo, è stato colpito da una devastante squalifica di quattro anni da parte delle autorità antidoping italiane.

    La squalifica è stata successivamente ridotta a 18 mesi in seguito a un ricorso al CAS, che ha accettato che il centrocampista avesse assunto il DHEA involontariamente in un integratore prescritto da un medico negli Stati Uniti, ma ha comunque ritenuto che fosse "non esente da colpa" a causa della sua negligenza in quella situazione come sportivo professionista. Con la squalifica retroattiva, Pogba ha potuto tornare a giocare a calcio a livello agonistico nel marzo 2025 e da allora ha ripreso la sua carriera al Monaco.

    Si tratta di un caso che potrebbe costituire un precedente per Mudryk e dare un'idea della punizione definitiva che lo attende, anche se potrebbe dover affrontare molti altri mesi di stop prima che venga emessa una sentenza iniziale. È interessante notare che ha assunto lo stesso studio legale di Pogba per difendere la sua causa.

  • Chelsea FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    "NON MOLLARE"

    Mentre la FA gestisce i casi di doping in modo riservato, senza fornire indicazioni sullo stato delle indagini, sui tempi o sui risultati, recentemente sono giunte notizie positive dal calciatore e dal suo club.

    In un messaggio di Capodanno pubblicato sulla sua Instagram story per celebrare l'inizio del 2026, Mudryk ha detto ai suoi follower che li avrebbe "rivisti presto", esortando i suoi sostenitori a "non mollare" su di lui. "Volevo solo ringraziarvi per il vostro sostegno", ha scritto. "Leggo tutti i vostri messaggi e li apprezzo davvero, quindi per favore non mollate su di me, perché io non mollo su me stesso. Non vedo l'ora di rivedervi presto".

    Pochi giorni dopo, il Chelsea ha augurato pubblicamente buon compleanno al suo giocatore per i suoi 25 anni, un gesto che recentemente non ha riservato all'ala Raheem Sterling, messa da parte dalla squadra. Naturalmente, non è chiaro se questa piccola dimostrazione pubblica di sostegno sia significativa. I cinici potrebbero sostenere che i Blues stiano cercando di proteggere il valore di mercato di Mudryk, piuttosto che suggerire la sua innocenza.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    ADDIO BLUES?

    Nonostante questi segnali positivi, la realtà è che Mudryk potrebbe aver giocato la sua ultima partita ufficiale con il Chelsea. Se verrà ufficialmente squalificato dalla FA, c'è il rischio che il club rescinda il suo contratto, lo stesso destino che alla fine è toccato a Pogba alla Juventus.

    Il club londinese ha sicuramente continuato ad agire in modo tale da suggerire che intende andare avanti senza di lui, ingaggiando in estate gli esterni Jamie Gittens e Alejandro Garnacho, entrambi operanti sulla fascia sinistra, mentre il giovane prodigio Estevao Willian ha completato il suo trasferimento pre-concordato a Stamford Bridge.

    Anche la maglia è stata letteralmente tolta dalle spalle di Mudryk, con Cole Palmer che è passato dal numero 20 al numero 10 che Mudryk occupava in precedenza. Tutto ciò suggerisce che il tempo dell'ucraino a Stamford Bridge sta volgendo al termine, indipendentemente dall'esito del suo caso.

  • Chelsea FC v FC Noah - UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD3Getty Images Sport

    RISCHIO MAXI-SQUALIFICA

    Il problema più significativo per l'attaccante sospeso è che quasi certamente dovrà affrontare una squalifica, anche se continua a dichiararsi innocente. Le norme antidoping della FA stabiliscono che l'intenzione di consumare una sostanza vietata non influisce sulla colpevolezza e affermare di averla assunta inconsapevolmente non è una difesa che reggerebbe in tribunale.

    In sostanza, un giocatore sarà ritenuto colpevole di violazione delle norme antidoping se quella sostanza viene trovata nel suo corpo, indipendentemente da come ci sia arrivata. Mudryk potrebbe subire una squalifica di quattro anni nel peggiore dei casi, che è la durata standard prevista dal codice dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA).

    Se tale squalifica venisse ridotta in appello al CAS a 18 mesi, come è successo ad esempio a Pogba, e poi retroattiva alla sua sospensione provvisoria nel dicembre 2024, l'ala non potrà comunque tornare in campo fino a giugno 2026. Tuttavia, la complessità dell'indagine si riflette nel fatto che la FA ha già impiegato molto più tempo delle autorità italiane per giungere a un verdetto sull'ex giocatore della Juve, e potrebbe volerci ancora del tempo prima che Mudryk venga squalificato, possa presentare ricorso e successivamente ottenere l'udienza.

    Se dovesse essere in grado di tornare in campo in estate, non sarebbe una sorpresa vedere il Chelsea aiutare il 25enne a recuperare la forma fisica in precampionato prima di trovargli una nuova squadra nella finestra di mercato, potenzialmente con un prestito iniziale. A lungo termine, rischiano di subire una perdita enorme sul giocatore che hanno battuto l'Arsenal tre anni fa.

  • Pubblicità
    Pubblicità
EFL Cup
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0