Moviola Supercoppa, c'era il rigore in Napoli-Bologna? Cosa è successo, tutti gli episodi VAR
I CARTELLINI DI NAPOLI-BOLOGNA
Il primo ammonito della gara non è un calciatore, ma bensì l'allenatore del Napoli: al 26' Antonio Conte protesta furiosamente contro l'arbitro Colombo, venendo allontanato da Oriali.
Ammonito anche Heggem del Bologna per una trattenuta.
I RIGORI CHIESTI IN NAPOLI-BOLOGNA
Il primo caso da moviola arriva al minuto 4, quando Cambiaghi chiede un rigore per contatto con Rrrahmani.
Rrahmani si appoggia con una mano sulla spalla su Cambiaghi, con Colombo che vede tutto da lì vicino: l'attaccante del Bologna va a terra, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il rigore. Trattenuta leggera, episodio al limite tra le timide proteste rossoblù.
