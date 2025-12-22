Pubblicità
Pubblicità
Napoli Bologna SupercoppaGetty Images
Francesco Schirru

Moviola Supercoppa, c'era il rigore in Napoli-Bologna? Cosa è successo, tutti gli episodi VAR

Napoli-Bologna, la spiegazione degli episodi arbitrali nella finalissima di Supercoppa Italiana: Colombo è l'arbitro della partita che vale la coppa in Arabia Saudita.

Pubblicità
  • Conte Napoli Bologna SupercoppaGetty Images

    I CARTELLINI DI NAPOLI-BOLOGNA

    Il primo ammonito della gara non è un calciatore, ma bensì l'allenatore del Napoli: al 26' Antonio Conte protesta furiosamente contro l'arbitro Colombo, venendo allontanato da Oriali.

    Ammonito anche Heggem del Bologna per una trattenuta.

    In aggiornamento

    • Pubblicità

  • I RIGORI CHIESTI IN NAPOLI-BOLOGNA

    Il primo caso da moviola arriva al minuto 4, quando Cambiaghi chiede un rigore per contatto con Rrrahmani.

    Rrahmani si appoggia con una mano sulla spalla su Cambiaghi, con Colombo che vede tutto da lì vicino: l'attaccante del Bologna va a terra, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il rigore. Trattenuta leggera, episodio al limite tra le timide proteste rossoblù.

    In aggiornamento

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Napoli crest
Napoli
NAP
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0