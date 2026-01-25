Pubblicità
Bartesaghi Roma Milan Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Moviola Roma-Milan, c'era il rigore per i giallorossi? Fischiato l'intervento di Bartesaghi

La Roma pareggia il match dell'Olimpico con il rigore di Pellegrini, ma i tifosi rossoneri sono furiosi soprattutto per le ammonizioni rifilate e Maignan e Modric.

  • IL RIGORE PER LA ROMA

    Al 72' l'arbitro Colombo non ha dubbi: rigore per la Roma. Il motivo è il braccio di Bartesaghi, che colpisce il pallone dopo la ribattuta di Celik.

    Direttore di gara subito pronto a indicare il dischetto, il tocco è netto.

  • I GIALLI A MAIGNAN E MODRIC

    Se il rigore di Bartesaghi è stato piuttosto netto, i tifosi del Milan si sono lamentati soprattutto per le ammonizioni che hanno colpito sia Maignan che Modric nel giro di qualche minuto.

    Entrambi i giocatori del Milan sono stati colpiti da un cartellino giallo per perdita di tempo: entrambe le ammonizioni hanno scatenato il caos contro Colombo, il quale non ha però avuto dubbi al momento di prendere la propria decisione.

