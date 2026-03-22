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Moviola Roma LecceDAZN
Leonardo Gualano

Moviola Roma Lecce: il motivo dell'annullamento del goal siglato da Pisilli

Gli episodi da moviola di Roma-Lecce: tutte le decisioni arbitrali più discusse all'Olimpico.

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  • 24' - ANNULLATO UN GOAL A PISILLI

    AL 24', con il risultato ancora fermo sullo 0-0, la Roma ha trovato la via del vantaggio con Pisilli che, servito in area da Malen, con un destro preciso non ha lasciato scampo a Falcone. La rete è stata però annullata dal direttore di gara Sacchi a causa di una posizione di fuorigioco di Pellegrini che, poi istanti prima, si era scambiato il pallone proprio con l'attaccante olandese.

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