Moviola Roma Lecce: il motivo dell'annullamento del goal siglato da Pisilli

AL 24', con il risultato ancora fermo sullo 0-0, la Roma ha trovato la via del vantaggio con Pisilli che, servito in area da Malen, con un destro preciso non ha lasciato scampo a Falcone. La rete è stata però annullata dal direttore di gara Sacchi a causa di una posizione di fuorigioco di Pellegrini che, poi istanti prima, si era scambiato il pallone proprio con l'attaccante olandese.