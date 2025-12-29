Moviola Roma-Genoa: Svilar colpisce Ostigard in area giallorossa, era rigore?

Nell’ultima azione del primo tempo c’è stato un duro scontro in area giallorossa: punizione dalla trequarti battuta da Martin verso il centro dell’area, con Ostigard che non tocca il pallone, intercettato invece da Svilar con la spalla, ma il portiere della Roma colpisce involontariamente il difensore avversario in pieno volto con il guantone.

Dopo un breve check con la sala VAR, Di Bello fischia la fine del primo tempo e manda le squadre negli spogliatoi.

Ma c'era dunque il calcio di rigore? Secondo Luca Marelli di DAZN, la sala VAR ha valutato il contatto tra Svilar e Ostigard come uno scontro di gioco, ma l’arbitro sarebbe dovuto essere richiamato per valutare il colpo - seppur involontario - del portiere serbo sul volto dell’avversario.

Manca, dunque, un penalty per il Genoa.