Svilar RomaGetty Images
Michael Baldoin

Moviola Roma-Genoa: Svilar colpisce Ostigard in area giallorossa, era rigore?

Tutti gli episodi dubbi del posticipo che chiude la 17ª giornata di Serie A: a dirigere Roma-Genoa c’è Di Bello, con Prontera e Manganiello in sala VAR.

La Roma ospita il Genoa all’Olimpico nel match che chiude il 17° turno della Serie A 2025/26.

A dirigere la gara, che segna il ritorno di Daniele De Rossi da avversario nello stadio in cui è cresciuto, c’è l’arbitro Marco Di Bello, affiancato in sala VAR a Lissone dalla coppia Prontera-Manganiello.

Di seguito, tutti gli episodi dubbi e meritevoli di un approfondimento da moviola.

  • 46' - DURO CONTATTO TRA SVILAR E OSTIGARD: NIENTE RIGORE PER IL GENOA

    Nell’ultima azione del primo tempo c’è stato un duro scontro in area giallorossa: punizione dalla trequarti battuta da Martin verso il centro dell’area, con Ostigard che non tocca il pallone, intercettato invece da Svilar con la spalla, ma il portiere della Roma colpisce involontariamente il difensore avversario in pieno volto con il guantone.

    Dopo un breve check con la sala VAR, Di Bello fischia la fine del primo tempo e manda le squadre negli spogliatoi.

    Ma c'era dunque il calcio di rigore? Secondo Luca Marelli di DAZN, la sala VAR ha valutato il contatto tra Svilar e Ostigard come uno scontro di gioco, ma l’arbitro sarebbe dovuto essere richiamato per valutare il colpo - seppur involontario - del portiere serbo sul volto dell’avversario.

    Manca, dunque, un penalty per il Genoa.

0