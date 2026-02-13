Moviola Pisa-Milan: assegnato un calcio di rigore nella ripresa ai rossoneri

Il Milan, al 47’, trova la rete del raddoppio grazie ad una grande conclusione di sinistro di Adrien Rabiot dall’intero dell’area di rigore: il goal viene però subito annullato dal direttore di gara Fabbri poiché in precedenza Fullkrug, che aveva servito proprio il centrocampista francese, si era aggiustato il pallone con un braccio. La decisione è stata poi confermata dopo la consueta revisione del VAR.