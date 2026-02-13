Goal.com
Moviola Pisa Milan DAZN
Lelio Donato

Moviola Pisa-Milan: assegnato un calcio di rigore nella ripresa ai rossoneri

Il Pisa ospita il Milan nel venticinquesimo turno di Serie A: tutti gli episodi da moviola del match.

Di seguito l'analisi degli episodi da moviola di Pisa-Milan.

  • 47’ - ANNULLATO UN GOAL A RABIOT

    Il Milan, al 47’, trova la rete del raddoppio grazie ad una grande conclusione di sinistro di Adrien Rabiot dall’intero dell’area di rigore: il goal viene però subito annullato dal direttore di gara Fabbri poiché in precedenza Fullkrug, che aveva servito proprio il centrocampista francese, si era aggiustato il pallone con un braccio. La decisione è stata poi confermata dopo la consueta revisione del VAR. 

  • 54’ - FALLO SU PAVLOVIC, RIGORE PER IL MILAN

    Al 54’ Pavlovic cerca un’incursione in area avversaria e, dopo una bella sterzata, cade dopo un netto contatto con Loyola: Fabbri non ha dubbi nell’assegnare un calcio di rigore che poi viene sbagliato da Fullkrug. 

