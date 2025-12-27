Pisa-Juventus, il diktat di Spalletti: "Dobbiamo giocare guardando chi ci sta davanti in classifica, non l’avversario che affrontiamo"

Ha due partite in più, ma con la vittoria di Pisa, la quarta negli ultimi cinque incontro, la Juventus entra prepontentemente in lotta Scudetto. In Toscana basta un autogoal, ad opera di Calabresi e il raddoppio del solito Yildiz in extratime, a dare i tre punti, che portano Madama alle spalle dell'Inter e alla pari con il Milan. Scavalcato il Napoli, come le due milanesi ha comunque due match in meno rispetto al team di Spalletti. La classifica, però, appare attualmente esaltante: la vetta dista un solo punto.
Un team di Spalletti che continua a non convincere pienamente, ma ottenere punti per sognare in grande: la Champions è il primo obiettivo, ma lo Scudetto, almeno attualmente, non sembra essere poi così impossibile. Vittorioso anche contro il Pisa, per 2-0, il team piemontese ha praticamente sempre vinto dall'arrivo dell'ex Napoli, eccezion fatta proprio la sconfitta contro il suo vecchio club.
Senza strafare, la Juventus sta pian piano scalando la classifica tenendo un basso profilo che non ha però limitato la sua ascesa, riuscendo a mantenere un buon equilibrio tra goal e fatti e subiti. Abbastanza per essere al secondo posto, in attesa delle colleghe big.