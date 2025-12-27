Pisa-Juventus, il diktat di Spalletti: "Dobbiamo giocare guardando chi ci sta davanti in classifica, non l’avversario che affrontiamo"

"Siamo stati sotto livello come ritmo per il primo tempo" ha detto Spalletti a Sky dopo la vittoria contro il Pisa. "Anche se l'abbiamo condotta. Ci hanno creato un paio di situazioni difficili, dove siamo stati anche fortunati. Poi però, la partita l'abbiamo fatta sempre. Il primo tempo in una maniera, secondo tempo con più qualità, con più inventiva. Dobbiamo fare meglio, anche se non abbiamo fatto male. È una vittoria che dà entusiasmo".

Relativamente ai singoli, Spalletti ha elogiato quel Zhegrova che ha cambiato la sfida con il suo ingresso: "Ha avuto la febbre alta per tre giorni, avevo dei dubbi sulla sua tenuta, ma ha risposto bene. Ci ha dato qualità. Thuram è cresciuto nel secondo tempo, Miretti mi è piaciuto".

"Siamo una squadra, ma dobbiamo dimostrarlo sempre quando entriamo in campo. Non sempre e solo a parole".