Moviola Parma-Inter: Dimarco non è in fuorigioco, goal convalidato dal VAR
42' - GOAL DI DIMARCO
L'Inter sblocca il match al 44': pallone in area che arriva nei pressi di Esposito il quale, nonostante la stretta marcatura di un difensore, riesce in qualche modo a lavorare di sponda per Dimarco che, da posizione defilata, infila il pallone con il destro tra Corvi e il primo palo.
L'arbitro, inizialmente, annulla per una sospetta posizione di fuorigioco dell'esterno nerazzurro, ma dopo consulto con il VAR torna sui suoi passi: Dimarco era infatti in posizione regolare e la rete viene giustamente convalidata.
