Dimarco InterGetty Images
Michael Di Chiaro

Moviola Parma-Inter: Dimarco non è in fuorigioco, goal convalidato dal VAR

L'analisi degli episodi da moviola del match del Tardini tra Parma e Inter.

  • 42' - GOAL DI DIMARCO

    L'Inter sblocca il match al 44': pallone in area che arriva nei pressi di Esposito il quale, nonostante la stretta marcatura di un difensore, riesce in qualche modo a lavorare di sponda per Dimarco che, da posizione defilata, infila il pallone con il destro tra Corvi e il primo palo.

    L'arbitro, inizialmente, annulla per una sospetta posizione di fuorigioco dell'esterno nerazzurro, ma dopo consulto con il VAR torna sui suoi passi: Dimarco era infatti in posizione regolare e la rete viene giustamente convalidata.

