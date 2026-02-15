Goal.com
Moviola Napoli-Roma, polemiche per il contatto Ndicka-Hojlund: l'episodio nel primo tempo

Non mancano le polemiche anche in Napoli-Roma, in un weekend assolutamente infuocato per quanto accaduto nel Derby d'Italia tra Inter e Juventus.

  • L'EPISODIO NDICKA-HOJLUND

    Al decimo minuto di Napoli-Roma, Hojlund e Ndicka vanno a duello alla ricerca di un pallone vagante sulla fascia sinistra. Per l'arbitro Colombo non c'è nulla, ma l'episodio è al limite: il difensore giallorosso trattiene l'avversario, pronto ad andare sulla sfera e involarsi verso la porta in una zona scopertissima.

    Colombo non ha fischiato nemmeno il fallo, reputando l'intervendo di Ndicka regolare: un semplice contrasto che ha però scatenato il caos, soprattutto tra chi accusa il difensore di aver commesso un chiaro intervento da ultimo uomo.

  • GOAL REGOLARI

    Nessun dubbio invece sulle due reti del primo tempo: sia Malen, autore del momentaneo vantaggio della Roma, sia Spinazzola, che ha segnato l'1-1 con cui si è chiuso il primo tempo, hanno siglato goal regolari.

