Moviola Napoli-Roma, polemiche per il contatto Ndicka-Hojlund: l'episodio nel primo tempo
L'EPISODIO NDICKA-HOJLUND
Al decimo minuto di Napoli-Roma, Hojlund e Ndicka vanno a duello alla ricerca di un pallone vagante sulla fascia sinistra. Per l'arbitro Colombo non c'è nulla, ma l'episodio è al limite: il difensore giallorosso trattiene l'avversario, pronto ad andare sulla sfera e involarsi verso la porta in una zona scopertissima.
Colombo non ha fischiato nemmeno il fallo, reputando l'intervendo di Ndicka regolare: un semplice contrasto che ha però scatenato il caos, soprattutto tra chi accusa il difensore di aver commesso un chiaro intervento da ultimo uomo.
GOAL REGOLARI
Nessun dubbio invece sulle due reti del primo tempo: sia Malen, autore del momentaneo vantaggio della Roma, sia Spinazzola, che ha segnato l'1-1 con cui si è chiuso il primo tempo, hanno siglato goal regolari.
