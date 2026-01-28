Getty Images
Moviola Napoli-Chelsea, c'era il rigore per gli ospiti? Fallo di Juan Jesus e penalty fischiato
I DIFFIDATI DEL NAPOLI
Rrahmani è l'unico giocatore diffidato tra quelli del Napoli. In caso di giallo nella partita contro il Chelsea il difensore non potrà scendere in campo nell'eventuale partita d'andata dei playoff.
Da regolamento, in Champions si entra in diffida al secondo giallo e si viene squalificati dopo quello successivo. Dopo la fase campionato i cartellini non vengono azzerati.
IL RIGORE DELLO 0-1: COSA È SUCCESSO
Nessun dubbio al minuto 17, quando Turpin assegna il rigore al Chelsea: il fallo di mano di Juan Jesus è netto.
Dal dischetto Meret intuisce, ma Enzo Fernandez segna comunque lo 0-1.
