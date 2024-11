Monza-Milan, c'era fallo di Bondo su Theo? Cosa è successo nel primo tempo e la moviola della partita: polemiche per l'annullamento del goal

Al 7' il Monza segna con Dany Mota, ma la rete è annullata per un intervento di Bondo su Theo Hernandez avvenuto in precedenza.

Monza-Milan inizia subito con le polemiche.

A causare il dibattito per la partita di Monza è la rete annullata ai padroni di casa dopo appena sette minuti, con Dany Mota che aveva ricevuto da Djuric per poi battere Maignan: Feliciani dice no, il goal non è valido.

Nel mirino dei tifosi del Monza e del web c'è il contatto Theo Hernandez-Bondo, giudicato decisivo da parte dell'arbitro e dunque da annullare: "Non c'è niente, non l'ha toccato" il labiale di Sandro Nesta, tecnico dei padroni di casa, dopo la rete non convalidata.