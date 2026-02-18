Goal.com
Lelio Donato

Moviola Milan-Como: giusto annullare il goal di Vojvoda? Era fallo o fuorigioco?

L'analisi degli episodi da moviola più discussi del recupero di campionato tra Milan e Como.

Di seguito gli episodi da moviola di Milan-Como.

  • 25' - GOAL ANNULLATO A VOJVODA

    Il Como passa in vantaggio con Vojvoda ma la rete viene annullata subito per una chiara posizione di fuorigioco.

    In avvio d'azione, peraltro, il Milan aveva protestato per un fallo di Perrone su Ricci che in caso di posizione regolare avrebbe probabilmente portato all'annullamento.

  • 53' - AMMONITO NICO PAZ

    L'argentino interviene da dietro nei pressi dell'area di rigore del Como per fermare Athekame e viene ammonito.

    Giallo giusto che gli farà saltare Juventus-Como di sabato pomeriggio. L'argentino era diffidato.

