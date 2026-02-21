Goal.com
Claudio D'Amato

Perché è stato annullato il goal di Dimarco: la moviola di Lecce-Inter

L'Inter sblocca il match di Lecce con Federico Dimarco, ma la gioia viene azzerata dalla posizione di fuorigioco di Thuram che causa l'annullamento del possibile 0-1.

  • 51' - GOAL ANNULLATO A DIMARCO

    Al 51' l'Inter avrebbe trovato il goal utile a sbloccare il match di Lecce: lancio di Bisseck per Thuram, che dalla destra mette in mezzo un pallone basso che l'accorrente Dimarco deposita in rete inserendosi dalle retrovie. 

    La posizione di partenza del francese però è di fuorigioco millimetrico, ragion per cui l'arbitro Manganiello - con annesso annuncio in diffusione al Via del Mare - annulla il possibile 0-1.

    Seguono aggiornamenti.

