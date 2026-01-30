Getty Images
Moviola Lazio-Genoa: giusto assegnare il calcio di rigore per il tocco di mano di Martin? C'era il tocco di braccio di Gila? E quello di Ostigard al 97'?
55' - MANO DI MARTIN: GIIUSTO ASSEGNARE IL RIGORE ALLA LAZIO?
All’inizio della ripresa, la sala VAR richiama l’arbitro Zufferli a rivedere un episodio dubbio in area.
Isaksen arriva sul fondo e crossa basso al centro, con Ostigard che in scivolata fa carambolare il pallone contro la mano di Martin, posizionato accanto a lui.
Dopo diversi istanti e revisioni, l’arbitro assegna il calcio di rigore ai capitolini, tra le proteste del Genoa.
Secondo Luca Marelli di Dazn, l’episodio resta molto dubbio, ma il braccio di Martin è considerato troppo largo e quindi punibile.
66' - CALCIO DI RIGORE PER IL GENOA: BRACCIO LARGO DI GILA
Nessun dubbio, invece, qualche minuto più tardi sul rigore assegnato al Genoa.
Anche in questo caso è intervenuto il VAR, poiché l’arbitro Zufferli non aveva visto in diretta il braccio largo di Gila che blocca la potente conclusione di Malinovskyi, diretta verso la porta di Provedel.
Dopo una rapida revisione al monitor, il fischietto di Udine ha indicato il dischetto del rigore.
97' - CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO: MANO DI OSTIGARD
Quasi all'ultimo minuto di recupero Ostigard salta in modo scoordinato per anticipare Ratkov e tocca il pallone col braccio molto alto.
L'arbitro di campo non vede, ma viene richiamato dal VAR per la terza volta e assegna il calcio di rigore.
