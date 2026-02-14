Goal.com
Moviola Lazio-Atalanta: rigore per la Dea, braccio di Cataldi su cross di Zappacosta

L'analisi di tutti gli episodi arbitrali del match dell'Olimpico tra Lazio e Juventus.

  • 39' - RIGORE PER L'ATALANTA

    Al 39' Sacchi assegna un calcio di rigore all'Atalanta: Zappacosta attacca la profondità sulla corsia di destra e crossa verso il centro dell'area, Cataldi si immola per chiudere ma con il braccio troppo alto impatta sulla sfera. Per l'arbitro, e successivamente anche per il VAR, non ci sono dubbi: penalty per la Dea.

  • 43' - PROTESTA LA LAZIO

    Pochi istanti dopo il goal incassato, la Lazio chiede a sua volta un calcio di rigore: Noslin entra in area dalla sinistra e indirizza  verso il centro. Il rimpallo che ne segue fa carambolare la sfera sulla figura di Scalvini che poi allontana. I calciatori biancocelesti protestano invocando un presunto tocco di mani del classe 2003 nerazzurro che però, evidentemente, non c'è.

  • 46' - MANO DI ZAPPACOSTA, MA TAVARES SI TROVA IN FUORIGIOCO

    Azione d'attacco della Lazio: Isaksen calcia, Kolasinac mura la conclusione e la sfera carambola nei pressi di Nuno Tavares che prova a saltare Zappacosta ma l'esterno dell'Atalanta intercetta il pallone con il braccio.

    Il VAR richiama l'attenzione dell'arbitro Sacchi e comunica la decisione al direttore di gara: Zappacosta devia il pallone con la mano, ma Nuno Tavares era precedentemente in fuorigioco. Di conseguenza, si riparte con un calcio di punizione per i bergamaschi.

