Moviola Lazio-Atalanta: rigore per la Dea, braccio di Cataldi su cross di Zappacosta

Al 39' Sacchi assegna un calcio di rigore all'Atalanta: Zappacosta attacca la profondità sulla corsia di destra e crossa verso il centro dell'area, Cataldi si immola per chiudere ma con il braccio troppo alto impatta sulla sfera. Per l'arbitro, e successivamente anche per il VAR, non ci sono dubbi: penalty per la Dea.