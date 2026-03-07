Goal.com
locatelli(C)Getty Images
Stefano Silvestri

Moviola Juventus-Pisa: sospetto fallo in area di Locatelli su Aebischer, c'era rigore per i toscani?

I casi da moviola e gli episodi più controversi di Juventus-Pisa, terzo anticipo del sabato della ventottesima giornata di Serie A. Gara arbitrata da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

Juventus-Pisa è il terzo anticipo del sabato di Serie A, ennesima gara valida per la ventottesima giornata del massimo campionato in attesa che il turno si completi come sempre tra domenica e lunedì.

Gara arbitrata da Juan Luca Sacchi: per il fischietto di Macerata si tratta della nona direzione in questo campionato, la prima da Lazio-Atalanta 0-2 del 14 febbraio.

Di seguito i casi da moviola e gli episodi più controversi di Juventus-Pisa, partita che si gioca alle 20.45 di oggi sabato 7 marzo.

(Articolo in aggiornamento)

  • 4' - C'ERA FALLO DA RIGORE DI LOCATELLI SU AEBISCHER?

    Primo episodio da moviola dopo pochi minuti: Perin è miracoloso su un colpo di testa di Moreo, poi Locatelli impedisce in maniera apparentemente sospetta ad Aebischer di operare il tap-in da due passi. I giocatori toscani protestano, ma Sacchi concede solo l'angolo e non viene richiamato al monitor.

    L'episodio sembra dubbio, anche se secondo Luca Marelli di DAZN "non c'è un colpo secco sulla gamba del giocatore del Pisa, è un contatto tra la parte laterale dei piedi, motivo per cui correttamente si lascia correre".

0