Gila Cabal Juventus LazioGetty Images
Stefano Silvestri

Moviola Juventus-Lazio: niente rigore Gila-Cabal e goal annullato a Koopmeiners, polemiche all'Allianz Stadium

I casi da moviola e gli episodi più controversi di Juventus-Lazio, posticipo domenicale della ventiquattresima giornata di Serie A: match arbitrato da Guida di Torre Annunziata.

Juventus-Lazio è la gara che ha chiuso la domenica di Serie A: match valido per la ventiquattresima giornata del massimo campionato italiano e finito 2-2, con pareggio bianconero di Kalulu proprio in extremis.

Gara arbitrata da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata: dodicesima direzione di gara in questo campionato per il fischietto campano, la prima dopo Fiorentina-Cagliari 1-2 del 24 gennaio.

Di seguito gli episodi da moviola e i casi più controversi di Juventus-Lazio: in particolare uno, che nel primo tempo ha scatenato diverse polemiche.

  • 27' - NIENTE RIGORE E GOAL ANNULLATO A KOOPMEINERS

    Episodio caotico poco prima della mezz'ora: Cabal penetra in area e viene affossato da Gila, rimanendo a terra, ma l'azione prosegue con Yildiz che tocca per Koopmeiners e l'olandese che segna da fuori con il destro.

    La rete viene però annullata da Guida in quanto, sul tiro di Koopmeiners, Thuram si trova in fuorigioco davanti a Provedel in posizione considerata attiva: il francese salta, facendo passare il pallone e ingannando il portiere della Lazio.

    Le polemiche riguardano soprattutto il contatto Gila-Cabal: la sensazione è che il rigore alla Juventus non sia stato dato in quanto il colombiano si era già liberato del pallone. Ma i dubbi rimangono.

  • 46' pt - GOAL REGOLARE DI PEDRO

    Sotto la lente d'ingrandimento una possibile trattenuta di Maldini su Locatelli nel momento in cui l'ex atalantino ruba palla all'avversario, aprendo la strada al vantaggio di Pedro: trattenuta che però non c'è, e che se c'è è davvero minima. Lo stesso Locatelli non protesta nemmeno. Goal assolutamente regolare proprio agli sgoccioli del primo tempo.

  • 48' - REGOLARE ANCHE LO 0-2 DI ISAKSEN

    Isaksen parte in posizione regolare sul lancio di prima intenzione di Cabal, prima di involarsi verso Di Gregorio e batterlo con il destro: non c'è fuorigioco del danese, giusto dunque convalidare la sua rete.

  • 81' - GIUSTO ANNULLARE IL GOAL DI MCKENNIE

    A 10 minuti circa dalla fine McKennie segna di tacco il goal del possibile 2-2, ma è in netto fuorigioco sul tiro-cross di Kalulu: giusto anche qui annullare la rete.

  • AMMONITI ED ESPULSI

    AMMONITI

    • Taylor
    • Romagnoli

    ESPULSI

    • Nessuno
