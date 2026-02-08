Moviola Juventus-Lazio: niente rigore Gila-Cabal e goal annullato a Koopmeiners, polemiche all'Allianz Stadium

Juventus-Lazio è la gara che ha chiuso la domenica di Serie A: match valido per la ventiquattresima giornata del massimo campionato italiano e finito 2-2, con pareggio bianconero di Kalulu proprio in extremis.

Gara arbitrata da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata: dodicesima direzione di gara in questo campionato per il fischietto campano, la prima dopo Fiorentina-Cagliari 1-2 del 24 gennaio.

Di seguito gli episodi da moviola e i casi più controversi di Juventus-Lazio: in particolare uno, che nel primo tempo ha scatenato diverse polemiche.