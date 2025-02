Moviola Juventus-Inter: contatto tra Conceicao e Dumfries, giusto non fischiare fallo? Manca un giallo per il portoghese?

La Juventus ospita l’Inter nel 25° turno di Serie A: tutti gli episodi da moviola del Derby d’Italia.

Tra le partite proposte dal 25° turno di Serie A c’è anche Juventus-Inter.

Una sfida da sempre diversa da tutte le altre che, anche in questa occasione, mette in palio punti molto pesanti. Se infatti i bianconeri andranno a caccia di quei punti che possano consentire loro di agguantare il quarto posto, i meneghini scenderanno in campo sapendo di avere la possibilità di superare il Napoli e far propria la vetta in solitaria della classifica.

La direzione del ‘Derby d’Italia’ è stata affidata all’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. A coadiuvarlo gli assistenti Giallatini e Colarossi, con Zufferli quarto uomo. Al VAR ci sarà Mazzoleni, con Di Bello nel ruolo di AVAR.

In questa pagina tutti gli episodi da moviola di Juventus-Inter.