Thuram Juve GalatasarayGetty Images
Lelio Donato

Moviola Juventus-Galatasaray: rigore per fallo su Thuram, espulso Kelly

Gli episodi da moviola di Juventus-Galatasaray: rigore per fallo su Khephren Thuram, ma i bianconeri protestano per un giallo a Torreira. Poi rosso diretto per Kelly.

  • 36' - RIGORE PER LA JUVENTUS

    Lucas Torreira interviene in scivolata nel tentativo di fermare Khephren Thuram in area di rigore e colpisce in pieno la gamba del francese.

    L'arbitro assegna il penalty ma la Juventus protesta per un giallo non estratto nei confronti del centrocampista avversario.

  • 47' - ESPULSO KELLY

    Kelly interviene in modo scomposto e viene ammonito per la seconda volta, ma dopo revisione al VAR l'arbitro estrae il rosso diretto.

