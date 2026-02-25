Getty Images
Moviola Juventus-Galatasaray: rigore per fallo su Thuram, espulso Kelly
36' - RIGORE PER LA JUVENTUS
Lucas Torreira interviene in scivolata nel tentativo di fermare Khephren Thuram in area di rigore e colpisce in pieno la gamba del francese.
L'arbitro assegna il penalty ma la Juventus protesta per un giallo non estratto nei confronti del centrocampista avversario.
47' - ESPULSO KELLY
Kelly interviene in modo scomposto e viene ammonito per la seconda volta, ma dopo revisione al VAR l'arbitro estrae il rosso diretto.
