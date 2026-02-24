Getty Images
Moviola Inter-Bodo/Glimt: tackle su Barella, niente rigore
43' - CROSS DI FRATTESI: NIENTE MANI
Al 43' Frattesi disegna un cross che colpisce Berg in opposizione: il pallone, come si evince dal replay, sbatte contro il fianco del calciatore del Bodo e non prende il braccio largo dell'avversario.
45' - TACKLE IN AREA SU BARELLA GIUDICATO REGOLARE
Allo scadere dei 45' protagonista Barella: il sardo subisce un tackle in area da Hogh, ma per l'arbitro spagnolo Hernandez è palla piena e dunque l'intervento in scivolata viene giudicato regolare.
