Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Barella Hogh Inter Bodo GlimtGetty Images
Claudio D'Amato

Moviola Inter-Bodo/Glimt: tackle su Barella, niente rigore

In chiusura di primo tempo su un cross di Frattesi la sfera colpisce il fianco e non il braccio di Berg, mentre un tackle subìto in area da Barella viene giudicato sul pallone.

Pubblicità
  • Barella Inter Bodo GlimtGetty Images

    43' - CROSS DI FRATTESI: NIENTE MANI

    Al 43' Frattesi disegna un cross che colpisce Berg in opposizione: il pallone, come si evince dal replay, sbatte contro il fianco del calciatore del Bodo e non prende il braccio largo dell'avversario.

    • Pubblicità

  • 45' - TACKLE IN AREA SU BARELLA GIUDICATO REGOLARE

    Allo scadere dei 45' protagonista Barella: il sardo subisce un tackle in area da Hogh, ma per l'arbitro spagnolo Hernandez è palla piena e dunque l'intervento in scivolata viene giudicato regolare.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Genoa crest
Genoa
GEN
Coppa
Molde crest
Molde
MOL
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
0