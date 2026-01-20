Pubblicità
Moviola Inter-Arsenal: manca un rigore ai nerazzurri per il contatto tra Gabriel e Lautaro?

Tutti gli episodi dubbi e da moviola del big match di Champions League valido per il settimo turno della fase a campionato, con l’arbitraggio del portoghese João Pinheiro.

  • 54' - CONTATTO TRA GABRIEL E LAUTARO: NON C'È NULLA PER L'ARBITRO

    Il primo episodio dubbio del match arriva all’inizio della ripresa, al 54’.

    Lautaro Martínez entra in area, sposta la palla e cade dopo un contatto con Gabriel, finendo poi involontariamente calpestato da un altro giocatore dei Gunners.

    L’arbitro è sicuro e non fischia il calcio di rigore. Dopo un breve check con la sala VAR, la decisione di campo viene confermata.

    Il contatto tra i due appare molto lieve, e la sensazione è che Lautaro sia caduto un po’ troppo facilmente. Giusto, quindi, non assegnare il rigore ai nerazzurri, con la squadra di Chivu che non si era nemmeno lamentata.

