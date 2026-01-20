Moviola Inter-Arsenal: manca un rigore ai nerazzurri per il contatto tra Gabriel e Lautaro?

Il primo episodio dubbio del match arriva all’inizio della ripresa, al 54’.

Lautaro Martínez entra in area, sposta la palla e cade dopo un contatto con Gabriel, finendo poi involontariamente calpestato da un altro giocatore dei Gunners.

L’arbitro è sicuro e non fischia il calcio di rigore. Dopo un breve check con la sala VAR, la decisione di campo viene confermata.

Il contatto tra i due appare molto lieve, e la sensazione è che Lautaro sia caduto un po’ troppo facilmente. Giusto, quindi, non assegnare il rigore ai nerazzurri, con la squadra di Chivu che non si era nemmeno lamentata.