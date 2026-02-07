La moviola di Genoa-Napoli: rigore su Vergara al 92', Meret-Vitinha punito col penalty, Juan Jesus espulso

Napoli subito sotto a Marassi: un retropassaggio errato di Buongiorno genera il contatto tra Meret in uscita e Vitinha dopo appena 30 secondi, con l'arbitro Massa che prima lascia correre assegnando rimessa dal fondo, ma successivamente assegna il rigore - segnato al 3' da Malinovskyi e valso l'1-0 - e lo conferma con l'on field review ammonendo il portiere azzurro.