Malinovskyi penalty Genoa Napoli 07022026Getty Images
Claudio D'Amato

La moviola di Genoa-Napoli: rigore su Vergara al 92', Meret-Vitinha punito col penalty, Juan Jesus espulso

Massa assegna il rigore con on field review per l'intervento di Meret su Vitinha dopo 30 secondi, al 76' Juan Jesus colleziona il secondo giallo e viene espulso. Al 92' step on foot di Cornet su Vergara: penalty concesso agli azzurri.

  • Meret Vitinha Genoa NapoliDAZN

    3' - CONTATTO MERET-VITINHA: RIGORE PER IL GENOA

    Napoli subito sotto a Marassi: un retropassaggio errato di Buongiorno genera il contatto tra Meret in uscita e Vitinha dopo appena 30 secondi, con l'arbitro Massa che prima lascia correre assegnando rimessa dal fondo, ma successivamente assegna il rigore - segnato al 3' da Malinovskyi e valso l'1-0 - e lo conferma con l'on field review ammonendo il portiere azzurro. 

  • 76' - JUAN JESUS ESPULSO

    Al 76' un'ingenuità di Juan Jesus gli costa secondo giallo ed espulsione: il brasiliano, già ammonito, trattiene Ekuban e si becca il rosso da Massa.

  • 92' - RIGORE SU VERGARA

    A tempo scaduto uno step on foot di Cornet su Vergara costa caro al Genoa: Massa, ancora con on field review, concede il rigore che Hojlund trasforma nel 2-3.

