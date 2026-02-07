Getty Images
La moviola di Genoa-Napoli: rigore su Vergara al 92', Meret-Vitinha punito col penalty, Juan Jesus espulso
3' - CONTATTO MERET-VITINHA: RIGORE PER IL GENOA
Napoli subito sotto a Marassi: un retropassaggio errato di Buongiorno genera il contatto tra Meret in uscita e Vitinha dopo appena 30 secondi, con l'arbitro Massa che prima lascia correre assegnando rimessa dal fondo, ma successivamente assegna il rigore - segnato al 3' da Malinovskyi e valso l'1-0 - e lo conferma con l'on field review ammonendo il portiere azzurro.
76' - JUAN JESUS ESPULSO
Al 76' un'ingenuità di Juan Jesus gli costa secondo giallo ed espulsione: il brasiliano, già ammonito, trattiene Ekuban e si becca il rosso da Massa.
92' - RIGORE SU VERGARA
A tempo scaduto uno step on foot di Cornet su Vergara costa caro al Genoa: Massa, ancora con on field review, concede il rigore che Hojlund trasforma nel 2-3.
