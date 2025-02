Moviola Como-Juventus, calcio di rigore per i bianconeri: fallo di Butez su Gatti

Como vs Juventus

Tutti gli episodi da moviola dell'anticipo tra Como e Juventus che inaugura la 24esima giornata di Serie A.

La 24esima giornata di Serie A parte dal Sinigaglia: il Como di Cesc Fabregas ospita la Juventus di Thiago Motta tra le mura di casa, in riva al Lago.

I bianconeri, dopo la vittoria contro l'Empoli, hanno bisogno del secondo successo consecutivo per portarsi nuovamente in quarta posizione, in attesa poi dei match di Lazio e Fiorentina contro Monza e Inter.

I padroni di casa, invece, vogliono staccare la zona retrocessione: punti importantissimi in palio.

Di seguito tutti gli episodi dubbi e discussi del match tra Como e Juventus.