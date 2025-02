Cagliari vs Juventus

Tutti gli episodi da moviola del match di domenica sera tra Cagliari e Juventus: l'arbitro della sfida è Colombo.

La sfida tra Cagliari e Juventus, in scena all'Unipol Domus nel corso della domenica sera della 26esima giornata, vale tanto in termini di classifica.

I sardi devono allontanare la zona retrocessione, approfittando del passo falso dell'Empoli, attualmente posizionato in terz'ultima posizione.

I bianconeri, invece, hanno l'opportunità di portarsi in quarta posizione in solitaria: per farlo, però, la formazione di Thiago Motta ha bisogno dei tre punti.

Di seguito tutti gli episodi da moviola del match tra Cagliari e Juventus: l'arbitro della sfida è Andrea Colombo.