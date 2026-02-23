Goal.com
Zaniolo Bologna UdineseGetty Images
Lelio Donato

Moviola Bologna-Udinese: Zaniolo colpito al volto due volte, ammonito Miranda, poi rigore per fallo su Castro assegnato col VAR

Nicolò Zaniolo protagonista sfortunato di due episodi in pochi minuti durante il secondo tempo di Bologna-Udinese. L'arbitro estrae il cartellino giallo per Miranda.

Di seguito gli episodi da moviola di Bologna-Udinese.

  • VITIK COLPISCE ZANIOLO

    Il primo episodio vede protagonisti Vitik e Zaniolo, col difensore del Bologna che in possesso di palla viene pressato da dietro e nel tentativo di proteggersi colpisce col braccio Zaniolo.

    Il giocatore dell'Udinese sanguina dal naso e protesta a lungo, ma l'arbitro non estrae il cartellino giallo.

  • CALCIO IN FACCIA A ZANIOLO

    Poco dopo Zaniolo viene colpito di nuovo al volto, involontariamente, stavolta con un calcio da Miranda.

    In questo caso il direttore di gara ammonisce il giocatore del Bologna.

  • RIGORE PER IL BOLOGNA COL VAR

    Nel finale di gara l'arbitro, dopo revisione al VAR, assegna un calcio di rigore per il Bologna.

    Inizialmente il fallo su Castro era stato fischiato fuori area ma il contatto avviene dentro e dunque il direttore di gara annuncia il penalty.

