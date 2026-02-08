Goal.com
Pobega espulsoGetty Images
Michael Di Chiaro

Moviola Bologna-Parma: espulso Pobega dopo revisione al VAR, cosa è successo al Dall'Ara, annullato il vantaggio degli ospiti

L'analisi degli episodi arbitrali del match tra Bologna e Parma in programma allo Stadio Dall'Ara.

  • 20' - ESPULSO POBEGA DOPO ON FIELD REVIEW

    Al 20', Tommaso Pobega stende Mandela Keita con un intervento piuttosto pericoloso: il piede del centrocampista del Bologna è parecchio alto e affonda sulla gamba del giocatore del Parma. L'arbitro Collu assegna inizialmente soltanto un calcio di punizione ammonendo Pobega.

    Richiamato al monitor, però, il direttore di gara rivede le immagini e cambia decisione: quello di Pobega viene catalogato come "grave fallo di gioco" e di conseguenza l'ex centrocampista del Milan viene espulso.

  • 69' - ANNULLATO IL GOAL AL PARMA

    Castro buca il suo portiere sugli sviluppi di un calcio di punizione ma l'arbitro, dopo lunga revisione al VAR, annulla per una posizione irregolare di Pellegrino che alza la gamba nel tentativo di intervenire proprio davanti all'avversario.

  • 80’ - ESPULSO TROILO

    Parma in dieci all’80’ per l’espulsione di Troilo: il difensore gialloblù ha rimediato un secondo giallo a seguito di un fallo ai danni di Castro. Il direttore di gara ha ravvisato, nell’occasione, una gomitata. 

