Moviola Bologna-Lazio: contatto tra Ferguson e Dele-Bashiru, c'era il cartellino rosso?
27' - CONTATTO TRA FERGUSON E DELE-BASHIRU
Il primo episodio dubbio del match arriva poco dopo la metà del primo tempo: Dele-Bashiru scatta in velocità verso la porta di Skorupski ma cade a pochi passi dall’area di rigore dopo un contatto con Ferguson.
L’arbitro Chiffi lascia correre, nonostante le proteste vistose dei giocatori della Lazio, e segnala di essere in contatto con il VAR.
Dopo la revisione, la decisione di campo viene confermata: l’arbitro non si reca al monitor. La protesta dei biancocelesti riguardava un possibile cartellino rosso per Ferguson, accusato di aver trattenuto l’avversario come ultimo uomo.
Secondo Chiffi, la trattenuta non era sufficientemente grave per fischiare il fallo né per estrarre il rosso, mentre il VAR non poteva intervenire perché l’entità del contatto resta di competenza dell’arbitro di campo.
