Pubblicità
Pubblicità
Heggem Bonny Bologna InterGetty Images
Stefano Silvestri

Moviola Bologna-Inter di Supercoppa Italiana: Heggem su Bonny, giusto togliere il rigore ai nerazzurri dopo l'on field review?

I casi da moviola e i principali episodi di Bologna-Inter, seconda semifinale della Supercoppa Italiana. Gara arbitrata da Daniele Chiffi della sezione di Padova.

Pubblicità

Bologna e Inter si sono sfidate nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana: a prevalere ai rigori, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, sono stati i felsinei. Il Bologna sfiderà così nella finalissima di lunedì 22 il Napoli, che ieri sera si è imposto per 2-0 sul Milan conquistando la qualificazione.

La gara tra la formazione rossoblù di Vincenzo Italiano e quella nerazzurra di Cristian Chivu è stata arbitrata da Daniele Chiffi, fischietto della sezione di Padova.

Di seguito i casi da moviola e gli episodi principali della sfida di Riad tra il Bologna e l'Inter.

  • 31' - RIGORE PER IL BOLOGNA PER MANI DI BISSECK

    Primo episodio chiave poco dopo la mezz'ora: Bisseck tocca la palla con un braccio nella propria area di rigore nel tentativo poco coordinato di anticipare Castro: in un primo momento Chiffi lascia correre, venendo poi richiamato dal VAR al monitor e concedendo il rigore al Bologna.

    La decisione è effettivamente giusta, in quanto il tocco di mano dello scoordinato Bisseck c'è ed è pure abbastanza evidente: corretto dunque assegnare il penalty, poi trasformato da Orsolini, ai felsinei.

    • Pubblicità

  • 56' - CALCIO DI RIGORE DATO E POI TOLTO ALL'INTER

    Dopo 11 minuti nel corso della ripresa, Chiffi assegna un rigore anche all'Inter per un intervento considerato irregolare di Heggem su Bonny nell'area di rigore del Bologna. Ma ancora una volta la decisione viene revocata dopo un on field review.

    Tornato in campo, l'arbitro padovano annuncia al pubblico che Bonny "non subisce alcun fallo". Il francese viene in realtà toccato sul piede sinistro da Heggem, ma dopo aver allargato la propria gamba: questo è il motivo della mancata assegnazione del rigore.

    La decisione finale può essere considerata condivisibile: è proprio Bonny che va a cercare la gamba di Heggem e non il contrario, nonostante il norvegese gli faccia perdere l'equilibrio dopo il contatto.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GLI AMMONITI DI BOLOGNA-INTER

    Gara molto corretta tra Bologna e Inter: Chiffi non ha dovuto estrarre alcun cartellino giallo nei confronti dei giocatori. Zero ammonizioni, zero espulsioni.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Supercoppa di Lega
Napoli crest
Napoli
NAP
Bologna crest
Bologna
BOL
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Inter crest
Inter
INT
0