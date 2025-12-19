Moviola Bologna-Inter di Supercoppa Italiana: Heggem su Bonny, giusto togliere il rigore ai nerazzurri dopo l'on field review?

Bologna e Inter si sono sfidate nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana: a prevalere ai rigori, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, sono stati i felsinei. Il Bologna sfiderà così nella finalissima di lunedì 22 il Napoli, che ieri sera si è imposto per 2-0 sul Milan conquistando la qualificazione.

La gara tra la formazione rossoblù di Vincenzo Italiano e quella nerazzurra di Cristian Chivu è stata arbitrata da Daniele Chiffi, fischietto della sezione di Padova.

Di seguito i casi da moviola e gli episodi principali della sfida di Riad tra il Bologna e l'Inter.