Di seguito l'analisi degli episodi da moviola di Bodo/Glimt-Inter.
Getty Images
Moviola Bodo/Glimt-Inter: goal di Esposito convalidato dopo check del VAR
30' - GOAL DI ESPOSITO CONVALIDATO DOPO CHECK VAR
30' - L'Inter, sotto 1-0 a Bodo, acciuffa il pari grazie alla girata vincente di Pio Esposito. Prima di essere convalidato, però, la rete interista è stata analizzata al VAR a causa di un controllo di palla sospetto da parte del centravanti nerazzurro. L'azione si sviluppa sulla destra: cross in area di Barella, dopo un rimpallo la sfera arriva al numero 94, che si gira e di prima intenzione supera Haikin. Prima della conclusione, tuttavia, il pallone carambola proprio sul braccio del classe 2005: la dinamica viene analizzata con estrema attenzione prima della convalida del goal.
