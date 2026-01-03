Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Scamacca Atalanta RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Moviola Atalanta-Roma: non c'è fallo di Scalvini su Svilar, perché è stato annullato il goal di Scamacca, Cristante doveva essere espulso?

Gli episodi principali e i casi più controversi da moviola di Atalanta-Roma, gara che si gioca alla New Balance Arena ed è valida per la diciottesima giornata di Serie A.

Pubblicità

Atalanta-Roma è la partita che chiude il sabato di Serie A: nella notte del ritorno a Bergamo di Gian Piero Gasperini, la gara è valida per la diciottesima giornata del massimo campionato italiano.

L'arbitro della sfida è Michael Fabbri della sezione di Ravenna: per il fischietto romagnolo si tratta della sesta direzione di gara in questo campionato, la seconda in due settimane dopo Milan-Roma di domenica scorsa.

Ecco dunque i principali episodi da moviola e i casi più controversi di Atalanta-Roma.

(Articolo in aggiornamento...)

  • 15' - GOAL CONCESSO A SCALVINI

    L'Atalanta passa in vantaggio dopo un quarto d'ora: calcio d'angolo a rientrare da sinistra di Zalewski, Svilar esce male e perde il pallone lasciandolo nelle disponibilità di Scalvini, che ringrazia e da zero metri segna a porta vuota.

    La Roma protesta per una presunta carica di Scalvini su Svilar, che inizialmente non viene rilevata da Fabbri e poi non verrà rilevata neppure dal VAR: non c'è fallo del centrale e non c'è neppure un fallo di mano, come sembrava invece in un primo momento.

    Azione confusa e potenzialmente polemica, ma i replay e la tecnologia a disposizione della Sala VAR hanno evidentemente permesso di sbrogliare la matassa confermando la regolarità del vantaggio atalantino.

    • Pubblicità

  • 28' - GOAL ANNULLATO A SCAMACCA

    A far discutere, ma nel senso opposto, è anche il goal annullato poco prima della mezz'ora a Scamacca, bravo nell'indirizzare di testa alle spalle di Svilar un pallone messo in mezzo da sinistra da Bernasconi.

    Apparentemente sembra tutto regolare, ma Fabbri a sorpresa viene richiamato all'on field review, tornando in campo e annullando la rete. Il motivo? Un fuorigioco dello stesso Scamacca di qualche istante prima.

    Il centravanti è leggermente oltre tutti su un lancio dalle retrovie e interviene "con immediatezza" dopo un controllo sbagliato di Hermoso, come spiegato dall'arbitro. Da lì l'azione prosegue per altri secondi, fino alla segnatura poi annullata. La decisione alla fine è giusta, anche se un po' contorta.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 51' - CRISTANTE RISCHIA L'ESPULSIONE

    Rischia tantissimo agli sgoccioli del primo tempo Bryan Cristante: l'ex della partita forse sgambetta da dietro Ederson, che stava portando palla, rischiando seriamente il secondo giallo e la conseguente espulsione dopo essere stato ammonito.

    Il presunto fallo in realtà è involontario e in ogni caso non è nettissimo: forse è Ederson che si sgambetta da solo. In ogni caso la decisione di Fabbri è strana: avendo fischiato l'infrazione - un fallo tattico - il direttore di gara avrebbe dovuto automaticamente estrarre il cartellino giallo, il che al contrario non è avvenuto.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Roma crest
Roma
ROM
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0