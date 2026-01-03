Moviola Atalanta-Roma: non c'è fallo di Scalvini su Svilar, perché è stato annullato il goal di Scamacca, Cristante doveva essere espulso?

Rischia tantissimo agli sgoccioli del primo tempo Bryan Cristante: l'ex della partita forse sgambetta da dietro Ederson, che stava portando palla, rischiando seriamente il secondo giallo e la conseguente espulsione dopo essere stato ammonito.

Il presunto fallo in realtà è involontario e in ogni caso non è nettissimo: forse è Ederson che si sgambetta da solo. In ogni caso la decisione di Fabbri è strana: avendo fischiato l'infrazione - un fallo tattico - il direttore di gara avrebbe dovuto automaticamente estrarre il cartellino giallo, il che al contrario non è avvenuto.