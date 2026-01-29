Moussa Diaby vicino all'Inter, chi è l'obiettivo di mercato: le giovanili del PSG, il passaggio a Crotone e la doppietta in amichevole contro i nerazzurri

L'Inter potrebbe diventare protagonista sul mercato negli ultimi giorni della finestra di gennaio.
Oltre al ritorno di Ivan Perisic, i nerazzurri stanno cercando di portare a Milano un altro esterno che possa sopperire all'assenza di Dumfries.
Il nome nuovo è quello di Moussa Diaby, che attualmente milita nelle file dell'Al-Ittihad ma spinge per tornare a giocare in Europa.
L'Inter sta quindi intensificando i contatti per chiudere l'operazione e regalare un rinforzo di qualità ed esperienza a Chivu.