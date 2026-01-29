Moussa Diaby vicino all'Inter, chi è l'obiettivo di mercato: le giovanili del PSG, il passaggio a Crotone e la doppietta in amichevole contro i nerazzurri

Diaby è cresciuto nelle giovanili del PSG e da piccolissimo ha giocato insieme al milanista Fofana.

Entrambi sono nati a Parigi nello stesso anno e sono passati dell’Espérance Paris, prima di spiccare il volo verso altre destinazioni.

La prima avventura all'estero di Diaby peraltro è stata proprio in Italia, ovvero a Crotone.

La società calabrese lo ha acquistato quando aveva solo diciotto anni e Diaby è sceso in campo solo due volte in Serie A, di cui una contro la Juventus.

Per lui anche un goal e un assist con la Primavera del Crotone.