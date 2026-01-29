Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Lelio Donato

Moussa Diaby vicino all'Inter, chi è l'obiettivo di mercato: le giovanili del PSG, il passaggio a Crotone e la doppietta in amichevole contro i nerazzurri

L'Inter cerca rinforzi per la fascia destra e punta con decisione Moussa Diaby che può lasciare l'Al-Ittihad a gennaio. Per lui anche una breve esperienza in Italia e una doppietta contro i nerazzurri.

Pubblicità

L'Inter potrebbe diventare protagonista sul mercato negli ultimi giorni della finestra di gennaio.

Oltre al ritorno di Ivan Perisic, i nerazzurri stanno cercando di portare a Milano un altro esterno che possa sopperire all'assenza di Dumfries.

Il nome nuovo è quello di Moussa Diaby, che attualmente milita nelle file dell'Al-Ittihad ma spinge per tornare a giocare in Europa.

L'Inter sta quindi intensificando i contatti per chiudere l'operazione e regalare un rinforzo di qualità ed esperienza a Chivu.

  • CHI È MOUSSA DIABY: CARATTERISTICHE E RUOLO ALL'INTER

    Nato nel 1999 a Parigi da genitori di origine maliana, Diaby ha quindi 26 anni e può vantare una discreta esperienza a livello internazionale.

    Diaby in carriera ha giocato prevalentemente come esterno offensivo grazie alla sua grande velocità palla al piede.

    I numeri del giocatore francese sono di tutto rispetto dato che ha collezionato qualcosa come ben 71 goal e 93 assist nei vari campionati professionistici in cui ha giocato.

    Chivu all'Inter dovrebbe adattarlo nel 3-5-2 schierandolo come esterno a tutta fascia, ovviamente la destra.

    • Pubblicità

  • DIABY DAL PSG AL CROTONE: GLI INIZI

    Diaby è cresciuto nelle giovanili del PSG e da piccolissimo ha giocato insieme al milanista Fofana.

    Entrambi sono nati a Parigi nello stesso anno e sono passati dell’Espérance Paris, prima di spiccare il volo verso altre destinazioni.

    La prima avventura all'estero di Diaby peraltro è stata proprio in Italia, ovvero a Crotone.

    La società calabrese lo ha acquistato quando aveva solo diciotto anni e Diaby è sceso in campo solo due volte in Serie A, di cui una contro la Juventus.

    Per lui anche un goal e un assist con la Primavera del Crotone.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA CARRIERA IN GIRO PER L'EUROPA

    La carriera di Moussa Diaby è poi proseguita in giro per l'Europa.

    Gli anni migliori li ha probabilmente vissuti in Germania, dove ha vestito la maglia del Bayer Leverkusen dal 2019 al 2023. Poi si è trasferito all'Aston Villa.

    L'Al-Ittihad, club saudita in cui milita attualmente, per acquistarlo ha sborsato ben 60 milioni di euro nell'estate 2024.

    Diaby ha collezionato anche undici presenze con la Francia.

  • LA DOPPIETTA CONTRO L'INTER

    Diaby peraltro sembra avere l'Inter nel destino.

    Proprio contro i nerazzurri, infatti, l'esterno ha giocato una delle prime gare con la maglia dell'Al-Ittihad.

    Si trattava di un'amichevole, disputata a Monza nell'agosto 2024, che la formazione saudita aveva vinto 0-2 con una doppietta di Diaby.

    E chissà che già in quell'occasione gli osservatori dell'Inter non abbiano segnato in rosso il nome dell'esterno che oggi è tornato prepotentemente di moda.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Inter crest
Inter
INT
0