Florentino Perez sa come si combatte in campagna elettorale e nel giorno e in contemporanea con il discorso in tv del rivale Enrique Riquelme, che tra l'altro ha assicurato che se vincerà le elezioni acquisterà dal Manchester city l'ex-Pallone d'Oro Rodri, ha pubblicato sui propri account social l'annuncio più atteso da tutti i tifosi del Real Madrid: José Mourinho come nuovo allenatore.
Mourinho ufficiale al Real Madrid, l'annuncio di Florentino Perez: Dumfries e Konate i primi colpi
CHE ATTACCO!
Florentino Perez è passato dalle parole ai fatti e nel farlo ha tirato un'autentica sassata all'avversario. Il video in cui annuncia il ritorno dello Special One sulla panchina delle Merengues si apre infatti con un riferimento diretto al rivale
"Mentre in televeisione c'è chi parla, e parla, e parla..." c'è chi dice "Sì" con José Mourinho che pronuncia quella semplice parola già indossando la camiseta blanca e con l'inno del Real cantato a cappella in sottofondo.
DUMFRIES È FATTA
E nella giornata di oggi Florentino Perez non si è limitato a questo. Il Real Madrid ha informato l'Inter con i documenti ufficiali già inviati che attiverà la clausola rescissoria da 20 milioni di euro per Denzel Dumfries il quale, nel ritiro dell'Olanda, si è sottoposto secondo Matteo Moretto alle visite mediche di rito propedeutiche alla firma.
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KONATÈ PRIMA DEI MONDIALI
L'altro colpo in dirittura d'arrivo sarà invece Ibrahima Konate che ha già detto addio al Liverpool e sarà libero a parametro zero. Il Real ha già trovato un principio di accordo per metterlo sotto contratto e l'intenzione di Perez è quella di chiudere l'accordo finale già prima dell'inizio dei Mondiali.