L'allenatore del Fenerbahce volerà all'estero per un'operazione: niente allenamenti nei prossimi giorni per la squadra.

Le strade tra José Mourinho e il Fenerbahce si dividono ma solo temporaneamente, per qualche giorno, a causa dell'intervento a cui dovrà sottoporsi il tecnico portoghese, come riportato da Sports Digitale.

In questo periodo si è parlato molto di un possibile esonero per Mourinho a causa dei risultati negativi ma per ora l'ex allenatore della Roma rimarrà sulla panchina turca e dopo l'intervento ricomincerà ad allenare il Fenerbahce.

In questi giorni di assenza di Mourinho però la squadra non si allenerà.