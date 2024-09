José Mourinho bacchetta Victor Osimhen, fresco di approdo al Galatasaray: "Grande giocatore, ma non mi piace come si comporta".

Dopo quello tra Roma e Napoli, Josè Mourinho e Victor Osimhen si ritroveranno contro nell'infuocato incrocio tra Fenerbahce e Galatasaray.

Lo 'Special One' dà il benvenuto al bomber nigeriano in Turchia e lo fa a modo suo, usando bastone e carota: parole dolci quando si parla di qualità calcistiche, meno quando si tratta di commentare l'atteggiamento dell'ormai ex 9 azzurro durante i 90 minuti.

Ecco cosa ha detto Mou, parlando a 'HT Spor', su Osimhen e non solo.